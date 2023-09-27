Росія може створити умови для ядерного інциденту після деокупації ЗАЕС, – Галущенко

Росіяни можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту навіть вже після деокупації ЗАЕС. Ситуація на об'єкті досі залишається напруженою.

Днями МАГАТЕ заявило, що на ЗАЕС немає важкого озброєння, проте підтвердило мінування об'єкта. Також в агенстві додали, що стурбовані малої кількістю персоналу на атомній станції.

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Небезпека не мине

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація за ЗАЕС лишається напруженою. Дії росіян становлять потенційну загрозу для ядерної безпеки не тільки України, але і всього європейського континенту. Галущенко занепокоєний, що навіть після деокупації небезпека не мине. Окупанти можуть створити умови, які призведуть до ядерного інциденту вже після звільнення ЗАЕС.

Міністр зазначив, що ситуація на атомній станції є унікальною та потребує особливої уваги. Наразі практично немає міжнародного досвіду і протоколів відновлення роботи АЕС після збройних конфліктів.

Галущенко заявив, що потрібно організувати міжнародну місію, яка перевірить ситуацію на об’єкті після деокупації. Це дозволить переконатися у безпечності повернення атомної станції в експлуатацію.

Відповідні тези міністр озвучив під час зустрічі з главою делегації Європейського Союзу, заступником Генерального директора з питань енергетики Єврокомісії Массімо Гаррібою, у межах 67-ї сесії Генеральної конференції МАГАТЕ у Відні

Активність росіян на ЗАЕС