Після голосування на виборах у Львові помер чоловік
Після голосування на виборчій дільниці у Львові помер 89-річний чоловік. Це сталося на вулиці Кульчицької.
"Чоловік прийшов на дільницю, проголосував, вийшов і за межами дільниці впав і помер", – розповіла голова Залізничної райадміністрації Ірина Джурик.
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На місце смерті чоловіка прибули його родина, діти, швидка медична допомога та поліція.
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