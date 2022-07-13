Письменниця Ірина Грабовська оголосила про збір на автівку для захисників: як допомогти

Українці продовжують збір коштів на необхідне для наших захисників і захисниць. Про один із таких оголосила письменниця Ірина Грабовська.

У своєму фейсбуці вона розповіла, що долучається до збору коштів. Вони необхідні для покупки автомобіля.

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Мої друзі збирають кошти на машину для підрозділу, який займається оперативною роботою з виявлення та затримання ДРГ,

– підкреслила Грабовська.

Вона зауважила, що сам автомобіль уже знайшли. Залишилось лише зібрати необхідну суму та придбати його.

Як допомогти нашим військовим

Номер картки monobank: 5375 4112 0214 2670.

5375 4112 0214 2670. Або ж ви можете перейти за цим посиланням, щоб відразу ж зарахувати кошти на банку, відкриту спеціально для збору.

132 тисячі гривень. Рівно у стільки оцінюють автівку, яку необхідно купити.

Зауважимо, що на момент написання новини зібрано майже 28 тисяч гривень. Це заледве чверть від необхідної суми. Тож поширюйте інформацію про збір, щоб пришвидшити досягнення мети.



Збір коштів на підрозділ українських військових / Скриншот з monobank

Підкреслюємо, що немає надто великих або надто малих сум. Кожна ваша гривня може допомогти нашим захисникам і захисницям. Тож не сумнівайтесь, якщо можете переказати лише 1 гривню.

До слова, зараз проводиться збір коштів на бус для саперного підрозділу чортківської ТрО. Військовим необхідно зібрати 200 тисяч гривень. Наразі вдалось майже на половину закрити збір, але він усе ще триває. Тож не зволікайте.

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