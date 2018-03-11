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Пісна випічка: рецепти фруктових кексів

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Пісна випічка: рецепти фруктових кексів
Пісна випічка: рецепти фруктових кексів / Tochka.net

Пропонуємо рецепти фруктових кексів, які зацікавлять тих, хто дотримуєтеся Великого посту, чи просто любить готувати смачну і водночас нешкідливу випічку,

Виявляється, що навіть без яєць та молочних продуктів, випічка може бути надзвичайно смачною і корисною. Тісто в таких кексах росте завдяки тому, що розпушувач потрапляє в кисле середовище фруктового соку − яблучного, апельсинового, вишневого тощо.

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Рецепти фруктових кексів
1. Горіхово-сливовий кекс
Інгредієнти:
200 грам борошна;
180 грам цукру;
50 грам цукрової пудри;
100 мілілітрів олії;
100 мілілітрів яблучного соку;
100 грам сливового джему;
100 грам волоських горіхів;
0,5 чайної ложки соди;
щіпка солі.
Рецепт приготування горіхово-сливового кексу:
1. Змішайте цукор, сіль, олію і яблучний сік. Використовуйте натуральний яблучний сік, не освітлений і без цукру.
2. Подрібніть і додайте горіхи.
3. Змішайте просіяне борошно з содою. Поступово добавляйте у суміш борошно і перемішуйте, щоб вийшло однорідне тісто.
4. Форми для кексів змасти олією або застели папером для випічки. Виклади тісто у формочки на 2/3 об'єму і відправляй у розігріту до 180°С духовку. Пісна випічка буде готова приблизно за 30-40 хвилин.
5. Верхівки готових кексів змасти сливовим джемом і присип цукровою пудрою.
2. Цитрусовий кекс із цукатами
Інгредієнти:
200 грам борошна;
100 грам цукру;
100 мілілітрів олії;
1-2 апельсина;
1 лайм;
100 грам цукатів;
100 грам ізюму;
1 чайна ложка соди;
щіпка солі.
Рецепт приготування цитрусового кексу із цукатами:
1. Помийте ізюм і запарте окропом на 30 хвилин.
2. З лайма зніміть цедру. З апельсинів і лайма вичавіть сік, щоб вийшла приблизно 1 склянка.
3. Цукор, сіль і олію розітріть в однорідну масу. Додайте цитрусовий сік.
4. Змішай просіяне борошно з содою. Поступово додавай у суміш борошно і заміси однорідне тісто. Додай ізюм, цукати і цедру.
5. Формочки для мафінів змастіть олією, посипте борошном і вилийте у них тісто приблизно на дві третини. Покладіть кекси у розігріту до 180°С духовку. Пісна випічка буде готова приблизно за 40-45 хвилин.
Теги: LifeStyle Здорове харчування Великий піст Рецепти
Джерело: Tochka.net
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