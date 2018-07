Пісню Селени Гомес про Джастіна Бібера назвали головним хітом літа

Пісня американської виконавиці Селени Гомес Back to You про важкі стосунки з колишнім бойфрендом Джастіном Бібером отримала звання "Гімн літа-2018".

Про це повідомило імените музичне видання Rolling Stone.

Кожного року літній сезон отримує свого музичного "покровителя", – пісню, з якою меломани проводять кожну вечірку чи подорож. Музичне видання обрало пісню 25-річної виконавиці, оскільки саме вона асоціюється в слухачів з літом цього року.

За чутками фанатів, пісня Back to You була натхненна возз'єднанням Гомес із Джастіном Бібером навесні 2018 року і розповідала про важкі стосунки з коханим. Їхній новий роман протримався недовго, але популярний хіт залишився назавжди в світових музичних чартах. Відеоролик з кліпом на пісню Back to You був опублікований 5 червня 2018 року, і більше ніж за місяць після публікації його переглянуло майже 100 мільйонів користувачів.

Варто нагадати, що у 2017 році головним хітом літа був трек Despacito пуерториканського поп-співака Луїса Фонсі і репера Дедді Янкі. У серпні минулого року відео на пісню Despacito стало найпопулярнішим на Youtube за кількістю переглядів, – тоді позначка сягнула трьох мільярдів переглядів.

Селена Гомес "Back to You": дивитись відео онлайн