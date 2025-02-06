США не будуть головувати на "Рамштайні", але Піт Гегсет приїде, – Politico

З приходом нової адміністрації Трампа ЗМІ приділяють важливу увагу представництву США на різних заходах. Відомо, що новий очільник Пентагону буде на зустрічі "Рамштайн" 12 лютого.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico. Тим часом довкола плану Трампа щодо України тривають дискусії: Кіт Келлог заявив, що план представить сам президент. А Володимир Зеленський сказав, що офіційного плану не існує.

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Що відомо про візит Гегсета на "Рамштайн"

Офіційних даних про це не було. Але джерела ЗМІ твердять, що він приїде.

Новий міністр оборони США Піт Гегсет, який наступного тижня відвідає Європу, планує взяти участь у зустрічі з представниками України в штаб-квартирі НАТО в Брюсселі, повідомив один американський чиновник з оборонного відомства і чотири особи, знайомі з планом,

– ідеться в статті.

Цікаво, що цього разу на "Рамштайні" вперше головуватиме Велика Британія. Засідання проведе міністр оборони Сполученого Королівства.

Зазвичай це робив глава оборонного відомства США – Ллойд Остін. Та Америка поки що не взяла на себе таких зобов'язань. Ба більше, частину повноважень щодо зустрічей у форматі "Рамштайн" передали НАТО.

Проте, як зауважили у ЗМІ, Сполучені Штати потенційно можуть очолити майбутні зустрічі "Рамштайну".