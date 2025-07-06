"Усі заглядають у рот Трампу": рішення зупинити допомогу Україні Гегсет ухвалив не сам

У NBC News повідомили, що міністр оборони США Піт Гегсет одноосібно прийняв рішення зупинити військову допомогу Україні. Однак малоймовірно, що про це не знав Дональд Трамп.

Таку думку 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій", український політик, громадський діяч Олег Рибачук, зауваживши, що в будь-якому випадку команда президента США робить усе, щоб йому догодити. Зупинка підтримки України – один з таких кроків.

Дивіться також Дасть ще сотні тисяч дронів уже цього року, – Зеленський про співпрацю України та США

Рішення зупинити допомогу Україні Гегсет ухвалив не сам

Голова аналітично-адвокаційної агенції "Центр спільних дій" зазначив, що чиновники Білого дому дуже погано комунікують між собою, через що в Білому домі немає упорядкованості та твориться справжній хаос.

Однак всі вони заглядають у рот Трампу, знають його бажання та діють у річищі його загальних побажань, уподобань. А в них ми бачимо все, що завгодно, але не бажання допомогти Україні. Ми знаємо про спроби затримати вже обіцяну Конгресом допомогу. Тому це не рішення міністра оборони,

– наголосив він.

Нагадаймо, що зупинка військової допомоги втретє відбулася без узгодження з Конгресом. Конгресмени (і республіканці, і демократи) були обурені, що їх не повідомили заздалегідь про зупинку допомоги. Наразі перевіряють, чи не порушено законодавство щодо надання безпекової допомоги Україні.

Тим часом політолог-американістка Олександра Філіппенко повідомила, що міністр оборони мав право прийняти таке рішення, він порушив лише угоду США з Україною щодо передачі озброєння.