Чим відзначився ведучий FoX News, якого Трамп хоче призначити главою Пентагону

Дональд Трамп оголосив про нові призначення у своєму уряді. Пентагон може очолити телеведучий FoX News Піт Геґсет. Номінацію має затвердити Сенат.

Без досвіду роботи в уряді

Що відомо про Піта Геґсета та його погляди на Україну розповів Остап Яриш, інформує 24 Канал.

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Піт Геґсет – консервативний телеведучий на телеканалі FoX News і ветеран армії США. Він служив в Афганістані, Іраку та Гуантанамо, нагороджений двома "бронзовими зірками". Його номінація здивувала багатьох у Вашингтоні, адже Геґсет не має досвіду роботи в уряді чи на керівних безпекових посадах.

Натомість він відомий критикою військового керівництва США та генералів, які за словами Геґсета, впроваджують ліберальну повістку в американському війську. Особливу критику Геґсет скерував у бік начальника об'єднаних штабів США Чарльза Брауна. Тому багато хто ставить питання, якою буде динаміка всередині Пентагону за керівництва Геґсета.

Висловлювання про Україну, Путіна і НАТО

Щодо його поглядів про Україну, то вдалось знайти кілька коментарів з 2022 року. У лютому, за чотири дні після повномасштабного вторгнення, Геґсет заявив, що події в Україні важливі, але "вони блякнуть у порівнянні зі злочинністю на моїх вулицях, з лібералізмом у моїй культурі, з інфляцією у моїх кишенях".

Згодом, у перші тижні вторгнення, він називав російського президента Владіміра Путіна воєнним злочинцем, який хоче відновити СРСР і виступав за пришвидшення допомоги Києву. "Забезпечити Україну тим, що їй потрібно, швидше, ніж ми це робимо. Адміністрація Джо Байдена не робить цього достатньо швидко, щоб українці змогли повалити Путіна та відштовхнути його назад".

З іншого, Піт Геґсет різко критикував НАТО: "Чому Америка протягом останнього століття має слухати самовпевнені та імпотентні держави, які просять нас дотримуватися застарілих і односторонніх оборонних домовленостей, яких вони самі більше не дотримуються?".

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Пізніше Піт Геґсет в одному з інтерв'ю назвав "роздутою" думку про те, війна Росії проти України може перерости у ширший конфлікт у Європі, а мотиви Путіна вдертися в Україну описав як "я хочу своє лайно назад" (I want my shit back).

До кінця неясно, якою є позиція Піта Геґсета зараз. Деякі республіканці у 2022 році критикували Байдена за недостатню допомогу Україні, а у 2024 році – за надто великі суми для Києва, виступаючи проти додаткової допомоги. Нових коментарів Геґсета про Україну з 2024 року я поки не знайшов.

Окрім Міністерства оборони, Дональд Трамп також оголосив про інші номінації. ЦРУ може очолити Джон Реткліфф, який у 2020 – 2021 роках був директором національної розвідки США. А новостворений департамент ефективності уряду (DOGE) очолять Ілон Маск та Вівек Рамасвамі. Назва департаменту співзвучна з назвою криптовалюти, яку промотує Маск.