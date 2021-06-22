Питала про зустріч з Байденом: Меркель поговорила з Путіним

Ангела Меркель 22 червня подзвонила Володимиру Путіну. Канцерка Німеччини поцікавилася, як минула зустріч російського колеги з Джо Байденом.

Про що говорили Путін та Меркель

Телефонний дзвінок був присвячений роковинам нападу нацистської Німеччини на СРСР. Водночас сторони обговорили й інші теми.

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За інформацією Кремля, значна частина розмови Путіна та Меркель стосувалася Другої світової війни та її наслідків.

Для післявоєнної Європи ключове значення мало подолання взаємної ворожнечі і примирення російського і німецького народів. І зараз забезпечення безпеки нашого спільного континенту можливе лише спільними зусиллями,

– наголосили у Кремлі.

Під час телефонної розмови Меркель також розпитала Путіна про його зустрічі з президентом США Джо Байденом у Женеві 16 червня. Очільник Кремля проінформував канцлерку про основні підсумки цього саміту.

Меркель дзвонила Зеленському

Під час зустрічі Байден вкотре запевнив Путіна у підтримці територіальної цілісності та суверенітету України.

У День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні канцлерка Німеччини зателефонувала і президенту Володимиру Зеленському. Політикиня запросила українського лідера у Берлін для обговорення врегулювання ситуації на Донбасі.