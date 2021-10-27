Питання, через яке озвірів Мецгер: СБУ розслідує фінансування бойовиків "Укрексімбанком"

СБУ розпочала перевірку можливого "фінансування тероризму" з боку "Укрексімбанку". Мовиться про розслідування схем "Мецгер, "ДНР", SkyMall та $60 мільйонів",

За даними ЗМІ, в Офісі генпрокурора відкрили провадження за статтею про "фінансування тероризму". Головне слідче управління Служби безпеки України здійснюватиме розслідування.

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В Офісі генпрокурора розповіли, що провадження відкрили після звернення народних депутатів. Вони почали надходити після розслідування "Мецгер, "ДНР", SkyMall та $ 60 мільйонів". Його оприлюднили 7 жовтня.

Провадження відкрили за статтею про фінансування тероризму, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, що мало тяжкі наслідки

Розслідування "Схем": головне

У матеріалі "Схем" мовиться, що "Укрексімбанк" начебто видав кредиту фірмам бізнесмена, компанія якого веде діяльність на окупованих територіях Донеччини. Мовиться про суму у розмірі 60 мільйонів доларів. Цей бізнесмен сплачує податки окупантам.

Як гарантію повернення грошей банк взяв під заставу київський ТРЦ SkyMall. Боротьба за нього у кількох юрисдикціях триває вже понад 10 років.

Саме запитання про це так обурило Євгена Мецгера.

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