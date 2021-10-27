Питання, через яке озвірів Мецгер: СБУ розслідує фінансування бойовиків "Укрексімбанком"
Джерело:"Радіо Свобода"
СБУ розпочала перевірку можливого "фінансування тероризму" з боку "Укрексімбанку". Мовиться про розслідування схем "Мецгер, "ДНР", SkyMall та $60 мільйонів",
За даними ЗМІ, в Офісі генпрокурора відкрили провадження за статтею про "фінансування тероризму". Головне слідче управління Служби безпеки України здійснюватиме розслідування.
Зауважте Попри гучний скандал: у вересні "Укрексімбанк" отримав рекордний прибуток
В Офісі генпрокурора розповіли, що провадження відкрили після звернення народних депутатів. Вони почали надходити після розслідування "Мецгер, "ДНР", SkyMall та $ 60 мільйонів". Його оприлюднили 7 жовтня.
Провадження відкрили за статтею про фінансування тероризму, вчиненого організованою групою в особливо великому розмірі, що мало тяжкі наслідки
Розслідування "Схем": головне
- У матеріалі "Схем" мовиться, що "Укрексімбанк" начебто видав кредиту фірмам бізнесмена, компанія якого веде діяльність на окупованих територіях Донеччини. Мовиться про суму у розмірі 60 мільйонів доларів. Цей бізнесмен сплачує податки окупантам.
- Як гарантію повернення грошей банк взяв під заставу київський ТРЦ SkyMall. Боротьба за нього у кількох юрисдикціях триває вже понад 10 років.
- Саме запитання про це так обурило Євгена Мецгера.
Скандал з Мецгером: головне
- На журналістів "Схем" напали під час інтерв'ю з головою правління "Укрексімбанку" Євгеном Мецгером. Зокрема, через те, що банкірові не сподобалося питання про кредит, в операторів забрали камери.
- Техніку повернули, однак на ній вже не було скандальних кадрів. Згодом фахівцям таки вдалося їх відновити.
- Мецгер визнав свою провину й заявив, що "емоційна реакція та нестримана поведінка стосовно журналістів не мають виправдання".
- Згодом судді Голосіївського суду Києва обрали для Мецгера запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.