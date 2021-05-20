Питання Донбасу – найголовніше для державного референдуму, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що на державному референдумі розглядатимуть найважливіше питання в Україні. Зокрема мовиться про ситуацію на Донбасі. Вже незабаром референдум з такою тематикою можуть представити на розгляд суспільства.

Деталі від Зеленського

Президент пояснив, що у влади є декілька планів щодо припинення війни та повернення тимчасово окупованих територій України й людей. Про це Зеленський заявив на своїй пресконференції 20 травня.

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Ми представимо на розсуд суспільства саме референдум з такою тематикою (питання Донбасу – 24 канал). Це може бути один з планів, якщо не спрацює інший,

– пояснив президент.

Зауважимо, закон про всеукраїнський референдум Зеленський підписав 8 квітня. Глава держави наголосив, що ініціювати його проведення може лише народ України. Він же буде лише технічно робити свою роботу. Водночас ініціатива проведення референдуму щодо змін до Конституції може виходити від президента.

Місцеві референдуми

Зеленський пояснив, що другою частиною закону, є місцеві референдуми. Він зазначив, що люди на місцях зазвичай краще знають про свої проблеми, аніж центральна влада.

"Такі референдуми будуть частішими і це дуже важливо. Це і є народовладдя та децентралізація", – наголосив глава держави.

На місцевий референдум не зможуть виносити питання, які суперечать Конституції або не стосуються повноважень місцевої влади. Зокрема, ті, що спрямовані на розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, питання місцевих бюджетів та тарифів на житлово-комунальні послуги. Ініціювати референдум може щонайменше 10% виборців територіальної громади та місцева влада.

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