Питання Донбасу обговорюватимуть у форматі за участі США, – віцепрем'єрка Стефанішина

США братимуть участь в обговоренні проблеми розв'язання конфлікту на Донбасі. У цьому переконана віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Україна збирається залучити Білий дім до певного формату перемовин щодо Донбасу та деокупації Криму. І очікує низку візитів американських посадовців у найближчі місяці.

Думка до теми Пентагон вперше має план на випадок російської агресії, – Саакашвілі

"США бачать свою роль" у питанні Донбасу

Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина 3 вересня у прямому ефірі запевнила українців, що:

США отримали пропозиції щодо участі у перемовинах по Донбасу й Криму.

І розуміють їхню важливість.

Утім, розкривати подробиці цих пропозицій наразі влада не буде.

Я не можу розкривати деталі пропозицій. Але я можу підтвердити, що США бачать свою ключову роль в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму,

– заявила Стефанішина.

І додала: "Ми сподіваємося, що вже у найближчі місяці відбудуться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з безпекових питань". За словами віцепрем'єрки:

США "матеріалізують своє бачення їхньої ролі" в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму.

І ці питання "відсьогодні будуть обговорювати не тільки у нормандському форматі, але і в ширшому, включаючи США".

Актуалізація питання участі США у переговорах по Донбасу відбулася після візиту Зеленського до Вашингтона

Володимир Зеленський 1 вересня зустрівся із Джо Байденом. Серед іншого говорили і про розв'язання проблеми війни на Донбасі, і про Крим.

Після зустрічі український президент розповів журналістам, що у розмові з Байденом "слово Крим звучало багато разів", і що є конкретні пропозиції щодо залучення США до перемовин по Донбасу.

Наразі невідомо, про який конкретно формат мовиться. Зеленський уточнив тільки, що Білий дім українські пропозиції обдумає.