Питання Донбасу обговорюватимуть у форматі за участі США, – віцепрем'єрка Стефанішина
Джерело:"Свобода слова Савіка Шустера"
США братимуть участь в обговоренні проблеми розв'язання конфлікту на Донбасі. У цьому переконана віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.
Україна збирається залучити Білий дім до певного формату перемовин щодо Донбасу та деокупації Криму. І очікує низку візитів американських посадовців у найближчі місяці.
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"США бачать свою роль" у питанні Донбасу
Віцепрем'єрка Ольга Стефанішина 3 вересня у прямому ефірі запевнила українців, що:
- США отримали пропозиції щодо участі у перемовинах по Донбасу й Криму.
- І розуміють їхню важливість.
Утім, розкривати подробиці цих пропозицій наразі влада не буде.
Я не можу розкривати деталі пропозицій. Але я можу підтвердити, що США бачать свою ключову роль в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму,
– заявила Стефанішина.
І додала: "Ми сподіваємося, що вже у найближчі місяці відбудуться низка візитів, буде дискусія на рівні міністрів закордонних справ, радників з безпекових питань". За словами віцепрем'єрки:
- США "матеріалізують своє бачення їхньої ролі" в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму.
- І ці питання "відсьогодні будуть обговорювати не тільки у нормандському форматі, але і в ширшому, включаючи США".
Актуалізація питання участі США у переговорах по Донбасу відбулася після візиту Зеленського до Вашингтона
- Володимир Зеленський 1 вересня зустрівся із Джо Байденом. Серед іншого говорили і про розв'язання проблеми війни на Донбасі, і про Крим.
- Після зустрічі український президент розповів журналістам, що у розмові з Байденом "слово Крим звучало багато разів", і що є конкретні пропозиції щодо залучення США до перемовин по Донбасу.
- Наразі невідомо, про який конкретно формат мовиться. Зеленський уточнив тільки, що Білий дім українські пропозиції обдумає.