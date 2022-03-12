Питання в лідерах НАТО, узгодженої позиції, щоб взяти Україну в Альянс немає, – Зеленський

Україна прагне більшої допомоги НАТО у війні проти Росії. Наша країна просить про закрите небо, що завадить росіянам бомбити міста. Проте в Альянсі не наважуються на цей крок, як і не мають узгодженої позиції щодо членства України в НАТО.

Узгодженої позиції щодо того, щоб взяти Україну в НАТО – немає і не було

Про це сказав президент Володимир Зеленський під час пресконференції з іноземними журналістами, повідомляє 24 канал. Щодо членства України в НАТО, то глава держави сказав, що "питання у лідерах" Альянсу.

До речі До переговорного процесу мають бути залучені інші лідери, довіряти Росії не можемо, – Зеленський

Зеленський зазначив, що узгодженої позиції щодо того, щоб взяти Україну в НАТО – немає і не було.

Узгодженої позиції щодо того, щоб Україну візьмуть у НАТО – я не бачу,

– сказав Зеленський.

У НАТО немає узгодженості щодо закриття неба

Президент заявив, що в НАТО немає узгодженої позиції щодо закриття неба над Україною.

"Коли ми говоримо про закриття неба, навіть у таких дрібницях, я вважаю для лідерів НАТО, і таких важливих речах для життя українців, узгодженої позиції – немає", – сказав Зеленський.

Також він звернув увагу, що Україна та НАТО не вдається розв'язати не тільки питання закриття неба, але й постачання деякої зброї.

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