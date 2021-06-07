Питання "Північного потоку-2" важливіше за кар'єрні амбіції Коболєва, – ОПУ

Михайло Подоляк заявив, що деякі українські політики намагаються прив'язати свою кар'єру до рішення щодо будівництва "Північного потоку-2". Зокрема мовиться про колишнього главу правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.
Багатьом колишнім політикам байдуже на профіти для України. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
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Виглядає дуже дивно, коли деякі агресивні учасники політичного життя в нашій країні намагаються підв'язати свої особисті кар'єрні вигоди під розв'язання такого стратегічного питання, як будівництво "Північного потоку-2". Це точно більше ніж кар'єра, скажімо, ексглави "Нафтогазу" Коболєва або будь-який інше кон'юнктурне питання,
– сказав Подоляк.
"Зараз вирішальний момент, коли Байден ще може зупинити "Північний потік-2", – ОПУ
Напередодні зустрічі президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна український президент Володимир Зеленський говорить світу про важливість не дозволити добудувати російський газопровід "Північний потік-2".
"Зараз вирішальний момент: коли президент Байден ще може застосувати інструменти для того, щоб зупинити реалізацію "Північного потоку-2". Чи зробить він це? Ціна відповіді на це питання дуже висока", – наголосив Подоляк.
Він додав, що газопровід – не лише загроза для України як транзитера російського газу, але й питання перемоги чи програшу Заходу в протистоянні з Росією.
За словами радника Андрія Єрмака, тема будівництва "Північного потоку-2" не повинна бути суто політичною. Розмова має відбуватися і за участі журналістів, і за участі представників громадянського суспільства.
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Щоб ні у кого в політиці не було ілюзії, що реалізація цього проєкту обійдеться без наслідків,
– підсумував політик.
Останні новини про "Північний потік-2"
- 21 травня США вирішити зупинити санкції, які тривалий час блокували будівництво російського газопроводу. Байден заявив, що це контрпродуктивно, оскільки "Північний потік-2" вже майже завершили.
- Однак згодом Вашингтон таки включив у санкційний список компанії та організації з Росії, які беруть участь у реалізації проєкту.
- 6 червня російська влада запевнила, що добудує "Північний потік-2" до кінця 2021 року.