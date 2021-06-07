Питання "Північного потоку-2" важливіше за кар'єрні амбіції Коболєва, – ОПУ

Михайло Подоляк заявив, що деякі українські політики намагаються прив'язати свою кар'єру до рішення щодо будівництва "Північного потоку-2". Зокрема мовиться про колишнього главу правління НАК "Нафтогаз" Андрія Коболєва.

Багатьом колишнім політикам байдуже на профіти для України. Про це заявив радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Виглядає дуже дивно, коли деякі агресивні учасники політичного життя в нашій країні намагаються підв'язати свої особисті кар'єрні вигоди під розв'язання такого стратегічного питання, як будівництво "Північного потоку-2". Це точно більше ніж кар'єра, скажімо, ексглави "Нафтогазу" Коболєва або будь-який інше кон'юнктурне питання,

– сказав Подоляк.

"Зараз вирішальний момент, коли Байден ще може зупинити "Північний потік-2", – ОПУ

Напередодні зустрічі президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна український президент Володимир Зеленський говорить світу про важливість не дозволити добудувати російський газопровід "Північний потік-2".

"Зараз вирішальний момент: коли президент Байден ще може застосувати інструменти для того, щоб зупинити реалізацію "Північного потоку-2". Чи зробить він це? Ціна відповіді на це питання дуже висока", – наголосив Подоляк.

Він додав, що газопровід – не лише загроза для України як транзитера російського газу, але й питання перемоги чи програшу Заходу в протистоянні з Росією.

За словами радника Андрія Єрмака, тема будівництва "Північного потоку-2" не повинна бути суто політичною. Розмова має відбуватися і за участі журналістів, і за участі представників громадянського суспільства.

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Щоб ні у кого в політиці не було ілюзії, що реалізація цього проєкту обійдеться без наслідків,

– підсумував політик.

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