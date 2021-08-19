Питання політв'язнів загальмоване повністю, – Зеленський
Джерело:"Новое время"
Списки України на обмін полоненими повністю сформовані. Однак у Кремлі гальмують це питання.
Президент Володимир Зеленський наголосив, що питання політв'язнів найважливіше для влади. Політик не бачить іншого шляху, крім прямих перемовин президентом Росії з Володимиром Путіним.
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Питання політв'язнів для нас найважливіше, на жаль, воно загальмовано повністю,
– наголосив Зеленський.
Кримська платформа може допомогти
Президент сподівається, що зможуть напрацювати нові рішення за допомогою Кримської платформи. Зеленський має перелік питань, який планує обговорити з лідерами держав.
"Питання ув’язнених кримчан я завжди піднімаю. На жаль, важіль рішень на боці Росії, яка об'єднує політв'язнів з окупацією Криму. Для Кремля ці люди не українські політв'язні, оскільки вони не визнають, що окупували Крим", – сказав політик.Зверніть увагу! Перший саміт Кримської платформи відбудеться напередодні Дня Незалежності, 23 серпня. У заході візьмуть участь понад 40 держав.
Що відомо про обмін полоненими
- Росія блокує питання обміну полоненими вже давно. Українці регулярно подають списки людей, яких хотіли б визволити з полону бойовиків чи російських в'язниць шляхом обміну.
- Натомість російська сторона теж начебто подає – але в її списках більшість людей просто фейкові.