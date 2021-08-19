Питання політв'язнів загальмоване повністю, – Зеленський

Списки України на обмін полоненими повністю сформовані. Однак у Кремлі гальмують це питання.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що питання політв'язнів найважливіше для влади. Політик не бачить іншого шляху, крім прямих перемовин президентом Росії з Володимиром Путіним.

До теми Наші тут дуже сподіваються, – літня заручниця Кремля написала щемливий лист Зеленському

Питання політв'язнів для нас найважливіше, на жаль, воно загальмовано повністю,

– наголосив Зеленський.

Кримська платформа може допомогти

Президент сподівається, що зможуть напрацювати нові рішення за допомогою Кримської платформи. Зеленський має перелік питань, який планує обговорити з лідерами держав.

"Питання ув’язнених кримчан я завжди піднімаю. На жаль, важіль рішень на боці Росії, яка об'єднує політв'язнів з окупацією Криму. Для Кремля ці люди не українські політв'язні, оскільки вони не визнають, що окупували Крим", – сказав політик.

Що відомо про обмін полоненими

Росія блокує питання обміну полоненими вже давно. Українці регулярно подають списки людей, яких хотіли б визволити з полону бойовиків чи російських в'язниць шляхом обміну.

Натомість російська сторона теж начебто подає – але в її списках більшість людей просто фейкові.

Перший саміт Кримської платформи відбудеться напередодні Дня Незалежності, 23 серпня. У заході візьмуть участь понад 40 держав.