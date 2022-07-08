Напруга та ігнорування: у ЗМІ розповіли, як дипломати G20 домовлялися щодо війни в Україні
Джерело:Associated Press
На сьогоднішній зустрічі у Балі лідери країн G20 не змогли досягти консенсусу щодо повномасштабної війни, яку розпочала росія. Крім того, дипломати не дійшли до згоди щодо розв'язання проблеми продовольчої кризи.
Окрім цього, за даними ЗМІ, представники G20 не узгодили підсумкове комюніке та знехтували базовими принципами дипломатії, такими як традиційне фото наприкінці зустрічі.
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Зіткнення США та росії на дипломатичному полі
Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ росії сергій лавров, які вперше від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну перебували в одному залі, демонстративно ігнорували один одного.
Крім того, лавров висловив неповагу до колег, як мінімум, двічі. Вперше він вийшов із зали на вступній промові міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, вдруге – перед відеозвернення очільника МЗС України Дмитра Кулеби.
Попри спроби лаврова ігнорувати колег, справжній бойкот все ж влаштували йому. Це проявлялося навіть у таких дрібницях як спільне фото. Держсекретар США та міністри низки країн Заходу відмовилися фотографуватися разом з главою мзс росії. Сторона країни-агресорки утрималася від коментарів.
Війна в Україні показала, що світу все важче вести переговори
Міністерка закордонних справ Індонезії Ретно Марсуді закликала групу, до якої входили лавров, міністр закордонних справ Китаю Ван Ї, Ентоні Блінкен та кілька європейських лідерів, об'єднатися заради планети, яка досі оговтується від коронавірусу.
Світ ще не оговтався від пандемії, але ми вже зіткнулися з іншою кризою – війною в Україні,
– заявила вона.
Міністерка зазначила, що країни третього світу вже невдовзі стикнуться з нестачею палива і зерна, а G20 несе відповідальність за розв'язання цих проблем.
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З її слів, війна в Україні обговорювалася майже на всіх двосторонніх зустрічах, утім це не призвело до будь-яких домовленостей. Марсуді наголосила, що дипломати виразили стурбованість, проте не всі засудили акт вторгнення росії в Україну.
Офіційні особи США натякнули, що групового комюніке цьогоріч не буде та нагадали, що на попередні засідання виносилися заяви щодо тероризму, транснаціональної злочинності, клімату та економіки. Сьогодні ж G20 не може представити єдину позицію щодо актуальних проблем у світі.
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