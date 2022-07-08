Напруга та ігнорування: у ЗМІ розповіли, як дипломати G20 домовлялися щодо війни в Україні

На сьогоднішній зустрічі у Балі лідери країн G20 не змогли досягти консенсусу щодо повномасштабної війни, яку розпочала росія. Крім того, дипломати не дійшли до згоди щодо розв'язання проблеми продовольчої кризи.

Окрім цього, за даними ЗМІ, представники G20 не узгодили підсумкове комюніке та знехтували базовими принципами дипломатії, такими як традиційне фото наприкінці зустрічі.

Читайте також лавров навряд чи опускав очі, він не розуміє цинізму дій росії, – Подоляк про саміт G20

Зіткнення США та росії на дипломатичному полі

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ росії сергій лавров, які вперше від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну перебували в одному залі, демонстративно ігнорували один одного.

Крім того, лавров висловив неповагу до колег, як мінімум, двічі. Вперше він вийшов із зали на вступній промові міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, вдруге – перед відеозвернення очільника МЗС України Дмитра Кулеби.