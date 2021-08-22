Питання війни не вирішується у Верховній Раді, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що йому хочеться завершити повністю війну на Донбасі. Проте це не той випадок, коли конфлікт можна вирішити на рівні паралменту.

Про це президент повідомив в інтерв'ю на одному з українських телеканалів. Зеленський наголосив, що у нього є велике бажання повернути окуповані території Україні.

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Не об'єднавшись – завершити війну не можна, – Зеленський

На жаль, це не вирішується у Верховній Раді України. Якби це можна було, ми б давно вже проголосували, і впевнений, що в цій темі болючій, кривавій, парламент об'єднався б. Але це також приклад того, що завершити війну не об'єднавшись – неможливо,

– заявив глава держави.

Війну на Донбасі Зеленський обговорив з Меркель

Зазначимо, що питання війни на Донбасі та агресії Росії Володимир Зеленський порушив під час зустрічі з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель. Після перемовин глава держави запевнив, що шлях до вирішення ситуації – дотримання домовленостей "нормандської четвірки" та співпраця на основі кластерів.

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Канцлерка погодилась, що переговори у нормандському форматі не ідуть вперед, а у мінських домовленостях є структурні помилки.