Питання з ліцензуванням лотерейних операторів повинне вирішитися ближчим часом, – власник УНЛ

Власник "Української національної лотереї", британський бізнесмен Майкл Джон Фогго розраховує на те, що питання з ліцензуванням лотерейних операторів в Україні буде вирішене вже найближчим часом.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Якщо простежити заяви уряду за останній рік, можна побачити намір врегулювати цей ринок, встановити чіткі і зрозумілі правила проведення лотерей. Про це заявляють чиновники уряду, міністри. Сподіваюся, що це питання буде вирішене найближчим часом. Це логіка процесів, важко уявити, що події можуть розвиватися якось інакше – для держави немає сенсу залишати ринок в такому стані і надалі. Тим більше, що існує закон про лотереї, який зобов'язує прийняти умови видачі ліцензій і видати їх компаніям, які виконують кваліфікаційні вимоги", – зазначив він.



Майкл Джон Фогго

За словами Фогго, українське суспільство потребує цивілізованого лотерейного ринку, до якого надходитимуть іноземні інвестиції, а держава зацікавлена ​​в роботі на лотерейному ринку відповідального бізнесу, який виплачує в бюджет країни значні суми податків.

Що стосується лотерейного напрямку в Україні, особисто я прогнозую значне майбутнє, вірю в успіх компанії і готовий вкладати в її розвиток. Початком стратегічної трансформації українського лотерейного ринку має стати прийняття українським урядом зрозумілих правил проведення лотерейної діяльності. Я маю на увазі ліцензійні умови проведення лотерей і видачу ліцензій. Тільки після цього можна говорити з міжнародними партнерами про конкретику щодо інвестицій і входити в договірні відносини. Потрібно розуміти, що тільки ліцензія може дати певні гарантії і визначеність для інвестування,

– заявив він.

Також Фогго спростував повідомлення в українських ЗМІ про те, що бенефіціарами УНЛ є українські політики Олександр Третьяков, Гліб Загорій, бізнесмен Борис Ложкін, а у Третьякова є опціон на придбання частки компанії.

"Я не знайомий ні з ким з цих людей. Так, я бачив деякі статті в українських ЗМІ, де стверджувався подібний нонсенс. Хочу підкреслити: я не пов'язаний і не можу бути пов'язаний з українськими політиками. І, до речі, зараз юристи УНЛ проводять роботу щодо всіх цих неправдивих публікацій. Наприклад, в деяких медіа стверджувалося, що компанію намагалися захопити рейдерським шляхом. Але напередодні покупки я, зрозуміло, перевіряв за допомогою юристів абсолютно все, що стосується УНЛ, і можу запевнити, що інформація про рейдерське захоплення – неправда. Інформація про наявність у когось опціону на придбання частки УНЛ – теж абсолютна вигадка. Проведений фінансовий і юридичний аудит показав, що не існує ніяких прав третіх осіб та інших обмежень щодо переходу компанії в мою власність", – підкреслив він.