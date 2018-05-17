14:16
17 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
23°C
23°C 12°C
  • п'ятниця
    23°C 14°C
  • субота
    21°C 14°C
  • неділя
    17°C 11°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшилки Росії. Адольф Путін
Вєсті Кремля
00:28, сьогодні
Вєсті.UA.
Вєсті.UA
23:48, 16 травня
Через які корупційні схеми зникають гроші на ремонт доріг
ЦРУ
09:00, 16 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. Від Рафіка до Еталона: як змінювались маршрутки
Згадати все
22:10, 15 травня
Телеканал новин 24 Новини Головні новини
КРИМСЬКИЙ МІСТ ДЕНЬ ВИШИВАНКИ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Питання з ліцензуванням лотерейних операторів повинне вирішитися ближчим часом, – власник УНЛ

52 Читать новость на русском
УНЛ
УНЛ / ria.com

Власник "Української національної лотереї", британський бізнесмен Майкл Джон Фогго розраховує на те, що питання з ліцензуванням лотерейних операторів в Україні буде вирішене вже найближчим часом.

Про це він заявив в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Якщо простежити заяви уряду за останній рік, можна побачити намір врегулювати цей ринок, встановити чіткі і зрозумілі правила проведення лотерей. Про це заявляють чиновники уряду, міністри. Сподіваюся, що це питання буде вирішене найближчим часом. Це логіка процесів, важко уявити, що події можуть розвиватися якось інакше – для держави немає сенсу залишати ринок в такому стані і надалі. Тим більше, що існує закон про лотереї, який зобов'язує прийняти умови видачі ліцензій і видати їх компаніям, які виконують кваліфікаційні вимоги", – зазначив він.


Майкл Джон Фогго

За словами Фогго, українське суспільство потребує цивілізованого лотерейного ринку, до якого надходитимуть іноземні інвестиції, а держава зацікавлена ​​в роботі на лотерейному ринку відповідального бізнесу, який виплачує в бюджет країни значні суми податків.

Що стосується лотерейного напрямку в Україні, особисто я прогнозую значне майбутнє, вірю в успіх компанії і готовий вкладати в її розвиток. Початком стратегічної трансформації українського лотерейного ринку має стати прийняття українським урядом зрозумілих правил проведення лотерейної діяльності. Я маю на увазі ліцензійні умови проведення лотерей і видачу ліцензій. Тільки після цього можна говорити з міжнародними партнерами про конкретику щодо інвестицій і входити в договірні відносини. Потрібно розуміти, що тільки ліцензія може дати певні гарантії і визначеність для інвестування,
– заявив він.

Також Фогго спростував повідомлення в українських ЗМІ про те, що бенефіціарами УНЛ є українські політики Олександр Третьяков, Гліб Загорій, бізнесмен Борис Ложкін, а у Третьякова є опціон на придбання частки компанії.

"Я не знайомий ні з ким з цих людей. Так, я бачив деякі статті в українських ЗМІ, де стверджувався подібний нонсенс. Хочу підкреслити: я не пов'язаний і не можу бути пов'язаний з українськими політиками. І, до речі, зараз юристи УНЛ проводять роботу щодо всіх цих неправдивих публікацій. Наприклад, в деяких медіа стверджувалося, що компанію намагалися захопити рейдерським шляхом. Але напередодні покупки я, зрозуміло, перевіряв за допомогою юристів абсолютно все, що стосується УНЛ, і можу запевнити, що інформація про рейдерське захоплення – неправда. Інформація про наявність у когось опціону на придбання частки УНЛ – теж абсолютна вигадка. Проведений фінансовий і юридичний аудит показав, що не існує ніяких прав третіх осіб та інших обмежень щодо переходу компанії в мою власність", – підкреслив він.

Теги: Інвестиції Гроші
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Найцікавіші антикорупційні новини тижня
сьогодні, 14:00 Найцікавіші антикорупційні новини тижня
Віталій Шабунін 57
Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
сьогодні, 18:15 Про що говорить вишиванка: орнаменти та їхні значення в інфографіці
2420
Артеріальна гіпертензія: симптоми, діагностика, лікування
сьогодні, 13:16 Артеріальна гіпертензія: симптоми, діагностика, лікування
Настя Сукач 1278
Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
сьогодні, 11:30 Виборча реформа: не панацея, але пігулка від сказу
Любомир Зубач 208
День вишиванки: як український національний одяг підкорив світ
сьогодні, 09:03 День вишиванки: як український національний одяг підкорив світ
Ірина Полицька 4 24604
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук