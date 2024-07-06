"Вчора я був британцем, сьогодні – я українець": у Києві попрощалися з добровольцем Пітером Фуше

На Майдані Незалежності 6 липня провели в останню путь добровольця Пітера Фуше. На початку повномасштабної війни британець приїхав в Україну допомагати боротися з російським агресором. Спочатку був волонтером, а згодом – військовим медиком, склав присягу й долучився до ЗСУ.

Пітер Фуше загинув на полі бою. Про це стало відомо 1 липня. Друзі та побратими поділилися спогадами про добровольця в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Прощання з добровольцем Пітером Фуше

Подруга Пітера, співдиректорка благодійного фонду Галина розповіла, що для чоловіка було важливо, що він є частиною української армії.

У Києві попрощалися з добровольцем Пітером Фуше / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Побратим, командир взводу розвідки 67 бригади розповів, що Пітер Фуше – людина, яка справлялася з трьома роботами одночасно.

Він навчався, тренувався з великою завзятістю, а також робив дуже багато у своєму фонді для того, щоб допомогти нам. Тому з часом навчився і був доволі-таки гарним медиком і гарним бійцем,

– наголосив "Лоза".

У Києві попрощалися з добровольцем Пітером Фуше / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

Пітер Фуше евакуював понад 200 поранених бійців. Важку роботу розбавляв британським гумором.

Учора я був британцем, сьогодні я українець,

– заявив Пітер Фуше в одному з відео.

Його прах розвіють над столицею, на Донбасі й частину відправлять до родини за кордон.

Прощання з добровольцем / Фото Валентини Поліщук, 24 Канал

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Пітера Фуше. Вічна пам'ять і слава Герою!