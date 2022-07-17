Знищено склади, ЗРК і САУ: захисники Півдня відповіли росіянам на обстріли

17 липня 2022 , 04:08
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Джерело:

ОК "Південь"

На Півдні ЗСУ знищили декілька десятків окупантів та ворожу техніку. Росіяни не змінили кількість ракет у Чорному морі.

Відповідну інформацію повідомило оперативне командування "Південь". Пояснили, що ситуація в регіоні станом на 16 липня – стабільно напружена.

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ЗСУ знищили багато окупантів і їхньої техніки

За результатами виконання нашими ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань, російські окупанти втратили:

  • 36 одиниць особового складу;
  • 2 танки Т-72;
  • самохідну гаубицю "Мста-С";
  • зенітно-ракетний комплекс "Тор";
  • броньовану та автомобільну техніку;
  • а також 2 польових склади боєприпасів;
  • 2 відділення переносного зенітно-ракетного комплексу зі штатним озброєнням і боєкомплектом на Херсонщині.

Ба більше, здійснюючи повітряну розвідку поблизу Олександрівки, ворог втратив ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет".

Окупанти обстрілювали Південь

Противник продовжує оборонятися і використовувати ракетні, артилерійські та авіаційні удари, як спосіб демонстрації своєї переваги. Та, здійснюючи злочини проти мирного населення, бойового успіху не має,
– пояснило оперативне командування "Південь". 

Додало також, що протягом попередньої ночі вороги завдали три ракетні удари по регіону:

  • по Миколаєву – в об'єкт промислової інфраструктури. Одна цивільна людина постраждала;
  • по Баштанці з напрямку Снігурівки – вдарив реактивними системами залпового вогню "Смерч". Більшість снарядів поцілили в комбікормовий завод, частина – в поле за населеним пунктом;
  • по Одесі – ракетою Х-101. На понад тисячі квадратних метрів деревообробного підприємства спалахнула пожежа. Одна людина отримала незначні поранення. 

Окрім того, вночі проти 16 липня росіяни вдарили по Нікополю з "Градів" по промисловій інфраструктурі, 3 закладах освіти, пожежній частині, станції переливання крові та приватному будинку. Одна людина – поранена. 

Також російські окупанти атакували:

  • снарядами калібру 152 міліметри село Висунськ, де пошкодили дві приватних будівлі;
  • центральну Україну – 5 крилатими ракетами Х-555, випущених трьома Ту-95 з акваторії Каспійського моря. Три ракети знищено, одна – влучила в поле, ще одна – в сільськогосподарську ферму в Черкаській області.

Окупанти безрезультатно намагались атакувати наші підрозділи силами Ка-52 на півночі Херсонщини. 

У Чорному морі досі є ворожі ракети

 Загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з неба, і з тимчасово окупованих територій,
 – повідомило ОК "Південь".  

Пояснили, що в північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання противника в умовах помірного шторму:

  • зменшило свій склад з 2 до 1 великого десантного корабля;
  • кількість ракетних кораблів і крилатих ракет типу "Калібр" лишилась у кількості 2 і 16, відповідно.

Останні новини з Півдня

  • 16 липня російські окупанти вдарили по Нікополю 53 ракетами. Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко розповів, що двоє людей загинули, ще одна жінка поранена. 
  • Вранці 16 липня росіяни запустили ракети по Одесі. У місті пролунали вибухи, люди побачити густий дим, а згодом спалахнула пожежа. 
  • 15 липня росіяни вдарили по Миколаєву ракетами. Вони пошкодили будівлі двох університетів. За словами місцевої влади їх не зможуть відновити до 1 вересня. 

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Автор: Діана Квасневська