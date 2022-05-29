На південь від Кривого Рогу ЗСУ здійснили успішну контратаку: знищено 63 окупантів
29 травня 2022 , 22:24Читать новость на русском
Збройні Сили України 29 травня здійснили контратаку на південь від Кривого Рогу. Завдяки цьому вдалося не лише просунутися та вибити окупантів із їхніх позицій.
Успішності операції додає і те, що ліквідували 63 росіян, які прийшли в Україну зі зброєю. Про це повідомив голова Криворізької цивільної адміністрації Олександр Вілкул.
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Окрім живої сили, ворог не дорахувався й частини технічного оснащення. Наші захисники під час контрнаступу знищили 19 одиниць ворожої техніки. Серед неї були:
- сучасні танки Т-72;
- реактивна система залпового вогню "Град";
- артилерія;
- гелікоптери;
- один літак СУ-35/