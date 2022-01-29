Південна Корея готує план дій для своїх громадян в Україні на випадок ускладнення ситуації

Офіційний Сеул розробляє план для корейців, які перебувають в Україні. Мовиться про можливе вторгнення Росії. Для цього до Києва вирушили троє офіційних представників МЗС.

Про це повідомило міністерство закордонних справ Південної Кореї 28 січня. Троє дипломатів направлять в посольство країни в Україні – задля підготовки.

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Рішення ухвалили після проведення віртуальних консультацій

Як повідомили південнокорейські ЗМІ, таке рішення ухвалив глава МЗС Південної Кореї Чун Ий Йон після онлайн-консультацій. Міністр поспілкувався з представниками дипмісій в Україні, Росії, а також інших країнах.

У МЗС також обіцяють постійно оновлювати інформацію на сайті. Мовиться про наземні маршрути та транспортні засоби, які можуть знадобитись у випадку вторгнення.

В Україні перебувають 440 громадян Південної Кореї

В МЗС Південної Кореї розповіли, що зараз на території України перебувають 440 корейців. Більшість з них – в Києві.

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Зеленський закликав дипломатів залишатись в Україні

Раніше президент Володимир Зеленський зустрівся з іноземними дипломатами. Глава держави попросив їх не нагнітати ситуацію та залишатись в Україні. Зеленський підкреслив, що в загрозі російської ескалації, Україна живе протягом останніх 8 років.

Що відомо про евакуацію іноземних дипломатів та громадян: коротко

Низка країн дозволила своїм дипломатам добровільний виїзд з України, а також закликала своїх громадян покинути українську територію.

Рішення про добровільний виїзд дипломатів та евакуацію їхніх родин Держдеп ухвалив 23 січня.

Аналогічне рішення ухвалили Німеччина, Австралія та Велика Британія.

В МЗС України назвали такі кроки передчасними, а також подякували тим дипломатам, які залишаються в Україні.

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