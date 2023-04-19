Лідерам Південної Кореї варто приїхати в Україну, – Давидюк про умову постачання зброї для ЗСУ

Південна Корея надає Україні гуманітарну та економічну допомогу. Напередодні країна заявила, що про постачання зброї може йтися лише у разі масштабного нападу на цивільне населення.

Те, що це вже відбулося, очевидно, але не для всіх. Саме тому лідерів Південної Кореї країни потрібно запрошувати до України, щоб вони подивилися на Херсонщину, Дніпро, прифронтовий Донбас, не захоплений Бахмут. Про це 24 Каналу сказав політолог Микола Давидюк.

Варте уваги Південна Корея позичить США 500 тисяч снарядів: це зіграє на руку Україні

"Інколи люди чекають ідеального горя чи моменту у майбутньому. Але насправді це майбутнє вже настало", – стверджує політолог.

Тягнути час – ні до чого

На превеликий жаль, це неідеальний момент для нас. Надзвичайно велика кількість вибухів, прильотів, вбивств, знищень та гвалтувань вже відбулася. Можна констатувати, що в нашій країні значно більше загиблих серед мирних людей, аніж військових.

"Лідерам Південної Кореї потрібно і зрозуміти одні річ: свого часу вони теж воювали з Росією та Китаєм на своїй території, тому вони точно знають, що це означає. Якщо вчасно не допомогти – а їм Захід прийшов на допомогу, врятував їх – можна зрозуміти, чим це усе може завершитися", – зазначив Давидюк

Південна Корея перетворилася у супервеликого виробника зброї, яка має вдосталь своєї, а також продає її. Країну називають "зброярем" Південно-східної Азії.

Як зауважив політолог, у Польщу південнокорейці постачають достатньо серйозні зразки озброєння, які конкурують з американськими. Дипломатичні джерела свідчать про те, що США самі сказали підтримати Південну Корею, бо може скластися так, що вона знадобиться у боротьбі за Тайвань. Тому зараз їх треба дещо "накачати" грошима.

Давидюк відповів, як пришвидшити постачання зброї з Південної Кореї: дивіться відео

Політолог наголошує: якщо Південна Корея все-одно допомагатиме нашим союзникам – і США, і Польщі, і Тайваню – то чого чекати? Треба робити зараз. На переконання Давидюка, країна постачатиме нам озброєння.

Навіщо чекати символічної жертви – вбивства жінок, дітей, пенсіонерів? Заради того, щоб прем'єр-міністр чи президент поставив собі галочку? Будьмо дорослими, не варто поводитися як Емануель Макрон на початку вторгнення. Така поведінка потім призводить до негативних наслідків,

– акцентує політолог.

Він вважає, що Південна Корея справді може стати нам другом та партнером. Тому потрібно запрошувати в Україну представників, щоб запускати ці процеси.

Росія вже пригрозила