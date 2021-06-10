У Південній Кореї будинок обвалився на автобус: загинули 9 людей

У Південній Кореї 5-поверховий будинок впав на зупинку громадського транспорту. Там стояв автобус із пасажирами.

Трагедія трапилася у місті Кванджу. Воно розташоване на південному заході від Сеулу.

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Чому будинок звалився

Річ у тім, що будинок зносили. Однак в той момент неподалік опинився автобус, в якому перебувало 17 людей.

Очевидці повідомили, що автобус був аж закопаний у сміття та охоплений величезною хмарою пилу.

Остаточні причини аварії встановлюють. Поліція почала розслідування.

Що відомо про жертв

За інформацією Національного пожежного агентства, у результаті загинули 9 пасажирів, а 8 – серйозно постраждали.

Підрядник, що виконував роботи зі знесення будинку, вибачився перед родинами жертв. Він пообіцяв, що компанія зробить все, аби рідні та близькі загиблих швидше оговтались.