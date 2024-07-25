У Південній Кореї фанати Росії напали на українку
25 липня 2024, 14:56Читать новость на русском
Джерело:Анастасія Макаренко
Прихильники Росії напали на українку в Південній Кореї. Один із них заявив, що є уродженцем Луганська та брав участь у війні проти України.
Інцидент стався у місті Пусан. Раніше дівчина брала участь у мітингу, і її там запам'ятали представники Росії.
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Прихильники Росії вели себе неадекватно
Чоловіки називали українку "бандерівкою" та "фашисткою", а ще вигукували "Слава Росії".
У соцмережах також розповіли, що ті були неадекватними та кидалися взуттям.
Як виявилося, місцева поліція неохоче прийняла заяву від українки.
Обережно, нецензурна лексика! Прихильники Росії напали на українку в Пусані: дивіться відео