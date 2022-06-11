На Півдні Мі-8 та Су-27 влучно знищили ворогів, техніку та склади боєприпасів

Російські окупанти продовжують вести бойові бої на зайнятих рубежах у південних областях. Проте українські літаки 10 червня розбили склади ворожих боєприпасів та знешкодили чимало техніки.

Росіяни не мають успіху в просуванні на суходолі. Тому вони випробовують міць наших позицій гелікоптерними ударами з повітря. ️

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Авіація ЗСУ завдала потужного удару по окупантах

Однак українські оборонці не затримуються із відповіддю. Наші Мі-8 завдали удару по скупченню противника на Херсонщині, а Су-27 – по складу боєприпасів та техніці ворога на Миколаївщині.

Наша розвідка вивчила маршрут просування росіян в глиб окупованої Херсонщини. Відтак ЗСУ вдалось знищити групу російських десантників, заволодівши їх зброєю та засобами зв’язку. ️

За добу, 10 червня, силами наших підрозділів ліквідували 39 загарбників, та, як щонайменше 11 одиниць їхньої техніки:

танк Т-62 та 4 броньованих,

3 вантажних автівки,

автоматизований комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебськ-2",

2 гаубиці "Мста-Б".

Влучно знищили польовий склад боєприпасів в районі Давидова Броду.

Загроза у Чорному морі

Олексій Арестович розповів, що ЗСУ ліквідували у Херсонській області ще 2 путінських генерали. Їх прізвища наразі уточнюють. Крім того, радник глави ОП додав, що на Півдні українські артилеристи показали значні успіхи. Зокрема, влучили у склади боєприпасів у селах Чарівне та Дмитрівка, а біля Чкалового взагалі ліквідували 200 окупантів, серед яких були арабські найманці.

В ОК "Південь" зазначили, що в Чорному морі триває блокування судноплавства. Також є загроза ракетних ударів по всій території України. На чотирьох надводних кораблях та двох підводних човнах перебувають 40 крилатих ракет типу "Калібр". Поряд з ними – два великих десантних кораблі.

Вкиди фейків про біозагрозу

На Одещині ворог вкидає фейки щодо "ймовірної біологічної загрози регіону". Розказують про поширення інфекційних хвороб та якісь "провокації військових із руйнуванням проблемних могильників".

Командування закликає людей не піддаватись паніці і провокаціям, а також перевіряти інформацію. Річ у тім, що ворог намагається загрожувати руйнуванням не тільки інфраструктури, а й стійкості незламного народу.

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