На Півдні вкотре повітряна тривога, раніше кілька ракет фіксували в Миколаївській області

Південь України знову під загрозою. У кількох областях оголосили тривогу.

Росія постійно обстрілює Україну, часто зосереджуючись на Півдні. Цей регіон простіше дістати, бо він ближче географічно.

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Що відомо

Відповідно до повідомлення Повітряних сил о 15:27, декілька ракет зафіксували у Миколаївській області, о 15:32 ракети були в Кіровоградській та Миколаївській областях.

На Миколаївщині та Кіровоградщині чули вибухи, окупанти могли вдарити ракетами Х-59.

О 15:39 Повітряні сили повідомили про відбій загрози в Кіровоградській, Полтавській та Черкаській областях. На Черкащині та Полтавщині була ракетна небезпека.

Тривога у Запорізькій та Дніпропетровській областях пов'язана з активністю ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційного озброєння!

– зазначили у ПС.

Станом на 15:43 тривога тільки у Запорізькій області, о 15:42 Повітряні сили повідомили, що тривога є тільки в Криму та Луганській області.

24 Канал також нагадує своїм читачам про те, що не можна перебувати на вулиці під час повітряної тривоги, а також не можна знімати роботу ППО.

О 15:55 Повітряні сили знову повідомили про ракетну небезпеку для Дніпропетровської і Запорізької областей. Відбій був о 16:31, а о 16:51 у Запорізькій області знову була тривога через ракетну небезпеку. О 17:19 ПС повідомили, що у Харківській, Донецькій, Дніпропетровській області загроза застосування балістичного озброєння, о 17:48 дали відбій.

На жаль, після шостої по Півдню знову пішли тривоги – загроза балістики.



Мапа тривог на 18:21 / Alerts.in.ua

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