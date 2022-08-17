На Півдні росіяни 9 разів штурмовиками і ударними гелікоптерами атакували ЗСУ

російські окупанти били по українських позиціях штурмовою авіацією та ударними гелікоптерами. На щастя, серед ЗСУ втрат немає.

Про те, як минула доба 16 серпня на Півдні, повідомили на сторінці оперативного командування регіону у фейсбуці. Щоправда, там змовчали про вибухи у Криму. Втім, деяку інформацію раніше оприлюднили у Повітряних силах.

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росія атакувала ЗСУ на Півдні

Протягом бойового дня штурмовою авіацією та ударними гелікоптерами 9 разів вдарив по наших позиціях, в тому числі і з застосуванням ракети класу "повітря – повітря" по нашому літаку. Наших втрат не допущено,

– повідомило командування.

Там також пояснили, що росіяни на Півдні:

залишаються на своїх заздалегідь облаштованих рубежах оборони, без суттєвих змін кількісного складу;

висунули десантно-штурмовий взвод в напрямку Білої Криниці, щоб розвідати боєм стан наших позицій. Проте вороги успіху не мали й відступили;

обмежує ЗСУ в просуванні по суходолу та підвищує активність авіаційних та ракетних атак.

Варто пригадати, що російські окупанти вдарили по портовій інфраструктурі Миколаєва реактивними снарядами із системи залпового вогню "Смерч". На щастя, люди не загинули.

Проте вони також атакували Нікополь з використанням реактивної системи залпового вогню "Град" та важкої ствольної артилерії.

"Пошкоджено три будинки та загальноосвітня школа. Поранено двох цивільних осіб", – розповіло командування.

Окупанти мають втрати на Півдні

Авіація Збройних Сил України атакувала черговий ворожий опорний пункт та 4 райони зосередження живої сили, озброєння та техніки біля Правдиного, Архангельського, Ольгиного, Білогірки, Новопетрівки.

Ба більше, ракетно-артилерійські підрозділи під час виконання вогневих завдань досягли того, що ворог втратив:

15 одиниць особового складу;

1 протитанковий ракетний комплекс;

6 одиниць автомобільної, зокрема – броньованої техніки.

Проте остаточні втрати ворога дорозвідуються.

У Чорному морі досі є ворожі ракети

російські окупанти в Чорному морі не змінили кількість своїх сил. Там перебуває 2 ракетоносії з 16 "Калібрами".

Тож, загроза ракетних ударів залишається актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу,

– попередило ОК "Південь".

Коротко про ситуацію на Півдні

Вранці 16 серпня у селі Майське, що у Криму, відбулася детонація російських боєприпасів. Цю інформацію підтвердила росія, місцевих жителів евакуювали.

У цей же день оперативне командування "Південь" заявило, що російські окупанти намагалися потрапити в тил наших Збройних Сил. На щастя, українські воїни вщент зруйнували ворожі наміри.

Керівник Центру військово-політичних досліджень Олександр Мусієнко заявив, що після вибухів на військових об'єктах в тимчасово окупованому Криму росія втратить наступальні можливості. Зокрема, матиме проблеми з авіаційною та артилерійською підтримкою своєї армії.

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