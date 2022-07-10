російські сили на Півдні мають відчутні проблеми з логістикою та запасами ракет, – ISW
Джерело:ISW
На Півдні окупанти мають проблеми з логістикою. Також у них залишиломь не так багато ракет.
росіяни на Півдні зосереджені на обороні зайнятих позицій. Це може означати те, що їм не вистачає матеріального та технічного забезпечення. Про це повідомили в американському Інституті вивчення війни 9 липня.
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окупантам не вистачає ракет
російські сили продовжують модифікувати свої системи протиповітряної оборони С-300 для ударів по наземних цілях. Це може свідчити про те, що російські сили на південній осі стикаються з нестачею ракет,
– мовиться в повідомленні.
9 липня окупанти здійснили невдалу розвідку на північному заході Херсонської області на кордоні Херсон – Дніпропетровщина. ЗСУ зупинили її в Князівці та Ольгиному.
Українські війська завдали удару по російському складу боєприпасів у міжнародному аеропорту "Херсон" у Чорнобаївці того ж дня.
Основне від Інституту вивчення війни
- окупанти штурмували район на північний захід від Слов'янська та вели наступ на схід від Сіверська з району Лисичанська. Усі старання марні.
- росіяни продовжують локально атакувати північний захід від Харкова, ймовірно, намагаючись захистити російські свої лінії зв’язку у цьому районі.
- загарбники продовжували висувати умови для анексії Донбасу, Харківської області та півдня України.
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