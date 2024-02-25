Росія намагалася знищити ППО на Півдні, – Гуменюк про нічну атаку
У ніч проти 25 лютого ворог атакував Україну дронами-камікадзе типу "Шахед". Під ударом опинилися і південні області.
В ефірі телемарафону керівниця пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк розповіла про деталі нічної атаки. Вона наголосила, що ця ніч була дуже напружена, передає 24 Канал.
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На Півдні Сили оборони результативно відбили атаку
Через загрозу атаки "Шахедів", а також ракетні обстріли повітряна тривога на Півдні тривала до 4-ї ранку. Зокрема, ворог намагався знищити систему ППО.
На початку ночі ворог намагався за допомогою тактичної авіації з акваторії Чорного моря знищити нашу систему ППО, для чого використовував ракети типу Х-31П. Але вони були збиті над акваторією моря,
– повідомила Гуменюк.
Потім окупанти почали атакувати Південь кількома хвилями дронів-камікадзе типу "Шахед". Гуменюк підкреслила, що під час цієї атаки БпЛА мали розгалуження і за часом, і за напрямком. Зокрема, спочатку ворог півтори години атакував дронами в напрямку Миколаївщини, а наступна атака, яка тривала майже 3 години, була спрямована вглиб України – на центральні регіони з переходом на Захід.
Гуменюк наголосила, що Сили оборони Півдня результативно відпрацювали російську атаку. Один "Шахед" українські захисники знищили над Херсонщиною, щойно дрон потрапив у зону відповідальності ОК "Південь". Ще 3 БпЛА збили над Миколаївщиною, а два – на Кіровоградщині. Загалом, у зоні відповідальності ОК "Південь" було збито 6 "Шахедів".
Ми відпрацювали результативно і влучань не допустили,
– заявила Гуменюк.
Ворог атакував "Шахедами" 25 лютого
- У ніч проти 25 лютого ворог масовано атакував "Шахедами" Україну. Окупанти запускали дрони-камікадзе з різних напрямків та у кілька хвиль. Станом на 06:55 тривога тривала в Київській і Черкаській областях.
- Під ударом російських окупантів опинилися різні регіони. Зокрема, ворог вкотре спрямував "Шахеди" на Хмельницьку область. Там удосвіта пролунали вибухи. Начальник ОВА закликав зберігати інформаційну тишу та додав, що на місці працюють усі відповідні спецслужби, усі деталі будуть повідомлені згодом.
- Вибухи лунали й в Київській області. В ОВА повідомили, що в регіоні працювали системи та засоби ППО.