Недоодягнені та недоозброєні: на Півдні росіяни підтягують мобілізованих

Російські окупанти накопичують певні ресурси на Півдні. Хоча ці накопичення важко назвати військовими, тому що підтягують мобілізованих.

Зі спорядженням та озброєнням у новоприбулих – проблеми. Про це повідомила речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

До речі Використовують невеликі групи з технікою, – Гуменюк про тактику ворога на Запорізькому напрямку

Підтягують переважно мобілізаційний ресурс. Той, що недоодягнений, недоспоряджений і недоозброєний,

– розповіла Гуменюк.

Таку схему, продовжила Гуменюк, загарбники використовували при окупації Правобережжя. Методи застосовують і надалі.

Окупанти не можуть підтягнути більше сил

Речниця пояснила, що вогневий контроль українських сил на відповідних маршрутах не дозволяє окупантам повноцінно підтягувати потужні резерви та підрозділи. Тому вони намагаються проштовхувати невеликі групи мобілізованих. Ворог сподівається мати хоча б певну оборону з людського щиту.

Раніше Гуменюк зазначала, що на Запорізькому напрямку ворог використовує спеціальну тактику. Окупанти формують невеликі групи з 10 – 15 осіб, їх підсилюють броньованою технікою та танками. У такий спосіб окупанти намагаються промацувати міцність оборони ЗСУ.