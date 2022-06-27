На Півдні росіяни посилили інтенсивність обстрілів на 150%, – ISW

Окупанти посилили інтенсивність обстрілів на 150% на Півдні. Через те вони майже знищили населені пункти біля Давидовго Броду та річки Інгулець.

Російські загарбники зосереджені на тому, щоб запобігти перегрупуванню українських військ уздовж південного фронту. Про це повідомляють в інституті з вивчення війни 26 червня.

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На 150% зросла інтенсивність обстрілів на Півдні

Російські війська посилили обстріли на 150% і що російські обстріли майже повністю знищили населені пункти в районі Давидів Брід уздовж східного берега річки Інгулець,

– мовиться в повідомленні.

Окупанти 26 червня продовжили оборонні дії та обстріляли українських позицій вздовж південної осі. Вони знову безрезультатно спробували повернути втрачені позиції в Потьомкиному на північному заході Херсонської області.

Загарбники посилюють артилерійські обстріли українських позицій, особливо вздовж кордону Херсонсько-Миколаївської області на західному березі річки Інгулець. Таким чином вони намагаються відбити нещодавні контратаки ЗСУ.

Основні повідомлення з Інституту вивчення війни

Російські окупанти завдали ракетного удару по Києву вперше з 29 квітня. Це збігається з самітом лідерів G7.

Російський генерал-полковник Геннадій Жидко, ймовірно, взяв на себе роль командувача військових операцій в Україні.

Загарбники продовжували атакувати на південні околиці Лисичанська, зміцнили контроль над Сєвєродонецьком та навколишніми населеними пунктами.

Росіяни проводять військові операції на схід від Бахмута для контролю траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ.

Російські підрозділи безрезультатно штурмували північний захід від Слов'янська.

Окупаційна "влада" посилює заходи щодо припинення діяльності українських партизанів на окупованих територіях. Вона посилює заходи фільтрації та викрадення мирного населення.

Загарбники завдали артилерійських і ракетних ударів в районах Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.

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