На Півдні росіяни посилили інтенсивність обстрілів на 150%, – ISW
Джерело:Інститут з вивчення війни
Окупанти посилили інтенсивність обстрілів на 150% на Півдні. Через те вони майже знищили населені пункти біля Давидовго Броду та річки Інгулець.
Російські загарбники зосереджені на тому, щоб запобігти перегрупуванню українських військ уздовж південного фронту. Про це повідомляють в інституті з вивчення війни 26 червня.
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На 150% зросла інтенсивність обстрілів на Півдні
Російські війська посилили обстріли на 150% і що російські обстріли майже повністю знищили населені пункти в районі Давидів Брід уздовж східного берега річки Інгулець,
– мовиться в повідомленні.
Окупанти 26 червня продовжили оборонні дії та обстріляли українських позицій вздовж південної осі. Вони знову безрезультатно спробували повернути втрачені позиції в Потьомкиному на північному заході Херсонської області.
Загарбники посилюють артилерійські обстріли українських позицій, особливо вздовж кордону Херсонсько-Миколаївської області на західному березі річки Інгулець. Таким чином вони намагаються відбити нещодавні контратаки ЗСУ.
Основні повідомлення з Інституту вивчення війни
- Російські окупанти завдали ракетного удару по Києву вперше з 29 квітня. Це збігається з самітом лідерів G7.
- Російський генерал-полковник Геннадій Жидко, ймовірно, взяв на себе роль командувача військових операцій в Україні.
- Загарбники продовжували атакувати на південні околиці Лисичанська, зміцнили контроль над Сєвєродонецьком та навколишніми населеними пунктами.
- Росіяни проводять військові операції на схід від Бахмута для контролю траси Т1302 Бахмут – Лисичанськ.
- Російські підрозділи безрезультатно штурмували північний захід від Слов'янська.
- Окупаційна "влада" посилює заходи щодо припинення діяльності українських партизанів на окупованих територіях. Вона посилює заходи фільтрації та викрадення мирного населення.
- Загарбники завдали артилерійських і ракетних ударів в районах Запорізької, Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей.
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