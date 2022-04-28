На півдні Росії масово готують бомбосховища

На тлі війни проти України в Росії вирішили привести "у належний стан" бомбосховища. У південних регіонах держави-окупанта планують налагодити роботу систем оповіщення громадян.

У Росії хочу забезпечити хімічну та біологічну безпеку

Про таку необхідність 27-го квітня заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев. Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ.

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Зі слів російського чиновника випливає, що роботу проведуть на півдні Росії. Планують налагодити роботу системи екстреного сповіщення населення при загрозі надзвичайних ситуацій та привести до належного стану бомбосховища.

Необхідно повсюдно привести захисні споруди цивільної оборони в належний стан,

– заявив він.

Патрушев наголосив на зміцненні матеріально-технічної бази та комплектування висококваліфікованими кадрами відомств та організацій, до функцій яких належить забезпечення хімічної та біологічної безпеки.

Пожежі та вибухи в Росії

Останнім часом у Росії стаються вибухи та пожежі. Кремль вдається до терактів на власній території.

У середу, 27-го квітня, у Воронежі сталися два вибухи. У російському Курську буцімто спрацювала ППО.

Дві ночі поспіль вибухи чули і в Бєлгороді. Місцева влада також все списала на протиповітряну оборону.

Зауважимо, що 25 квітня два вибухи пролунали у російському Брянську. Відомо, що росіяни самі обстріляли Брянську область, аби звинуватити у провокаціях Україну.

СБУ перехопила розмову окупантів, яка свідчить про те, що саме держава-агресор завдала удару по селу Клімово у Брянській області.

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