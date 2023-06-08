Пуск ракет із моря: по всій Україні повітряна тривога

В частині України оголошено повітряну тривогу – повідомляють про можливі пуски ракет. Спочатку про загрозу попередили на Сході та Півдні, а згодом – поширилися й на інші регіони.

Повітряну тривогу 8 червня оголосили спочатку у Донецькій та Харківській областях. За повідомленнями моніторингових каналів, ймовірно, був пуск ракет типу "Калібр", інформує 24 Канал.

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Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що в області випадково скасували тривогу через технічний збій. Повітряна тривога в регіоні триває.Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє про вибухи на Черкащині.Повітряна тривога оголошена на території всієї України.Тривогу оголосили в Києві та області.Тривогу скасували у Тернопільській області.Моніторингові канали повідомляють, що ракета ймовірно пролетіла над Одеською областю.

20:01 Під загрозою майже вся Україна – тривоги поширилися на:

Закарпатську;

Львівську;

Волинську;

Рівненську;

Тернопільську;

Івано-Франківську;

Чернівецьку;

Хмельницьку;

Вінницьку;

Черкаську;

Кіровоградську;

Полтавську;

Дніпропетровську;

Запорізьку;

Сумську області.

Тривоги поширилися на Півдні – Херсонська та Миколаївська області теж "почервоніли".Моніторингові канали повідомили про можливі пуски ракет типу "Калібр".Тривогу оголосили в Одеській області.Повітряну тривогу оголосили на Сході країни – у Донецькій та Харківській областях.