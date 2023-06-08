Пуск ракет із моря: по всій Україні повітряна тривога
8 червня 2023, 20:24Читать новость на русском
В частині України оголошено повітряну тривогу – повідомляють про можливі пуски ракет. Спочатку про загрозу попередили на Сході та Півдні, а згодом – поширилися й на інші регіони.
Повітряну тривогу 8 червня оголосили спочатку у Донецькій та Харківській областях. За повідомленнями моніторингових каналів, ймовірно, був пуск ракет типу "Калібр", інформує 24 Канал.
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20:22 Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що в області випадково скасували тривогу через технічний збій. Повітряна тривога в регіоні триває.20:20 Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє про вибухи на Черкащині. 20:19 Повітряна тривога оголошена на території всієї України.20:18 Тривогу оголосили в Києві та області. 20:14 Тривогу скасували у Тернопільській області. 20:13 Моніторингові канали повідомляють, що ракета ймовірно пролетіла над Одеською областю.
20:01 Під загрозою майже вся Україна – тривоги поширилися на:
- Закарпатську;
- Львівську;
- Волинську;
- Рівненську;
- Тернопільську;
- Івано-Франківську;
- Чернівецьку;
- Хмельницьку;
- Вінницьку;
- Черкаську;
- Кіровоградську;
- Полтавську;
- Дніпропетровську;
- Запорізьку;
- Сумську області.