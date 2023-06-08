Пуск ракет із моря: по всій Україні повітряна тривога

8 червня 2023, 20:24
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В частині України оголошено повітряну тривогу – повідомляють про можливі пуски ракет. Спочатку про загрозу попередили на Сході та Півдні, а згодом – поширилися й на інші регіони.

Повітряну тривогу 8 червня оголосили спочатку у Донецькій та Харківській областях. За повідомленнями моніторингових каналів, ймовірно, був пуск ракет типу "Калібр", інформує 24 Канал.

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20:22 Мер Тернополя Сергій Надал повідомив, що в області випадково скасували тривогу через технічний збій. Повітряна тривога в регіоні триває.20:20 Журналіст Андрій Цаплієнко повідомляє про вибухи на Черкащині. 20:19 Повітряна тривога оголошена на території всієї України.20:18 Тривогу оголосили в Києві та області. 20:14 Тривогу скасували у Тернопільській області. 20:13 Моніторингові канали повідомляють, що ракета ймовірно пролетіла над Одеською областю.

20:01 Під загрозою майже вся Україна – тривоги поширилися на: 

  • Закарпатську;
  • Львівську;
  • Волинську;
  • Рівненську;
  • Тернопільську;
  • Івано-Франківську;
  • Чернівецьку;
  • Хмельницьку;
  • Вінницьку;
  • Черкаську;
  • Кіровоградську;
  • Полтавську;
  • Дніпропетровську;
  • Запорізьку;
  • Сумську області. 
19:56 Тривоги поширилися на Півдні – Херсонська та Миколаївська області теж "почервоніли". 19:53 Моніторингові канали повідомили про можливі пуски ракет типу "Калібр". 19:49 Тривогу оголосили в Одеській області. 19:27 Повітряну тривогу оголосили на Сході країни – у Донецькій та Харківській областях. 
Автор: Анжеліка Байбак