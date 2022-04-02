На Півдні й Сході ще будуть жорсткі бої, але після них у Росії навряд чи будуть якісь резерви

У південних та східних областях України ще будуть жорсткі бої. Однак після них, вважає Олексій Арестович, у російських загарбників навряд чи залишаться хоча б якісь резерви для наступу.

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович у своєму відеозверненні за 2 квітня розповів про те, що чекає на українців незабаром, та які перспективи у росіян.

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Ситуація на Півдні та Сході

Арестович зазначив, що українські війська на херсонському напрямку продовжують наступальні дії, противник тримає там оборону. Водночас головна інтрига, додав він, на Сході.

Ворог продовжує намагатися оточити наші війська у зоні ООС, від Ізюма – на південь, від Волновахи – на північ,

– заявив радник глави ОП.

Він наголосив, що керівництво держави знає про це. Тому Україна зосереджує свої зусилля на відбиття атак. Фронт тримається.

Напередодні у районі Волновахи росіяни спробували розпочати наступ, але українські військові відбили його. Також загарбники намагаються з фронту затиснути район Авдіївки, Ясинуватої. Однак і там українці розбили росіян, завдавши їм великих втрат.

"Щодо Ізюма, то прикрі події, які чомусь сталися на Півночі, північніше Харкова, трохи пригальмували їхні (росіян – 24 канал) спроби кудись наступати", – повідомив Арестович.

Важкі мої ще будуть

Ми маємо позбутися ілюзій. Там ще будуть важкі бої – за Південь, за Маріуполь, за Схід,

– зазначив він.

Однак Арестович висловив думку, що після цих боїв у росіян навряд чи залишаться хоч якість резерви для наступальних дій. Радник глави ОП впевнений, що Збройні Сили зможуть побороти ворога, а Україна поверне і Маріуполь, і Схід, і Південь. Однак це буде важко.

Брифінг Олексія Арестовича за 2 квітня: дивіться відео