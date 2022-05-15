На Півдні ЗСУ ліквідували 20 росіян, ворожу техніку і склади боєприпасів

Українські військові продовжують нещадно знищувати російських окупантів. ЗСУ ліквідують як особовий склад ворога, так і техніку й боєприпаси.

На Півдні ЗСУ ліквідують окупантів і їх техніку

У такий спосіб Збройні Сили України щодня роблять нашу країну ближче до Перемоги. Зокрема, ЗСУ нищать противника й на Півдні України.

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Так, ефективним застосуванням ракетно-артилерійського озброєння та авіацією Повітряних сил України знищено:

20 рашистів

3 склади ворожих боєприпасів в різних областях

броньовану та автомобільну техніка

самохідну артилерійську установку

Яка ситуація на Півдні

Водночас у відомстві зазначили, що на Миколаївщині та Херсонщині ворог продовжує ведення бойових дій, удосконалює інженерне облаштування своїх позицій. Росіяни настільки сильно хочуть закріпитися, що застосовують залізобетонні конструкції. Однак, активних наступальних дій в областях не веде. Із останніх – по Миколаївщині нанесено ракетний удар.

При цьому в Чорному морі продовжує перебувати 2 кораблі – носії крилатих ракет, та 5 великих десантних кораблів. Психологічний тиск та загроза ракетних ударів з моря актуальності не втрачають.

Крім того, ОК "Південь" нагадало, що на Одещині штормова погода винесла на поверхню та наблизила до берегу ворожу морську міну. Її буде знешкоджено фахівцями підривної команди.

Однак, це ще раз нагадує про небезпеку купання та іншого способу використання прибережних вод. Південні узбережжя сьогодні – це не зони відпочинку, а лінія захисту від ворога, а значить і зона небезпеки,

– застерегли у повідомленні.

Останні дані про втрати ворога

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