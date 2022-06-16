На Півдні ЗСУ виявили та знищили ворожу диверсійно-розвідувальну групу

Українські військові продовжують ефективно протистояти ворогові на Півдні. Їм вдалось знищити диверсійно-розвідувальну групу на одному з напрямків.

Про це йдеться в актуальному зведенні Генштабу від 16 червня. Відомо, що нашим військовим вдалось не лише виявити ворога, а й відправити його до пекла.

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Як зазначають у відомстві, наші військові ефективно провели роботу на напрямку Єгорівка – Шевченко. Там їм вдалось спочатку виявити диверсійно-розвідувальну групу окупанта. Після цього її взяли й знищили.

Окупанти намагаються утримувати оборону на Півдні

У Генштабі відзначають, російські загарбники з усіх сил намагаються утримувати рубежі, які вони зайняли раніше. Крім того, ворог прагне не допустити наступ ЗСУ. Це відбувається відразу на Південнобузькому та Таврійському напрямках.

Щоб наші військові не мали можливості просунутись далі, окупанти відкривають по них вогонь. Водночас російські загарбники працюють над удосконаленням своїх інженерних споруд поблизу Безводного й Іщенка.

Загроза з Чорного моря зберігається

Слід також зауважити, що ворог у будь-який момент може атакувати територію України з акваторії Чорного моря. Там перебуває три носії високоточної зброї.

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Крім того, ворог продовжує блокувати цивільне судноплавство. Це він робить у Чорноморській і Азовській морських операційних зонах.

Попри складну ситуацію на фронті, ворог продовжує зазнавати чималих втрат. Мовиться як про особовий склад російської армії, так і про технічне її оснащення.

Майже 33 тисячі знищених окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення нашим військовим вдалось відправити на той світ 32 750 російських загарбників. Зауважимо, що ця цифра приблизна, адже підрахувати точні втрати ворога неможливо у зонах проведення активних бойових дій.

Крім того, на брухт перетворили тисячі одиниць ворожої техніки. Зокрема, 1440 танків, 3528 бойових броньованих машин, 722 артилерійські системи, 230 реактивних систем залпового вогню, 97 одиниць ППО, 2485 автомобілів і автоцистерн, а також 55 одиниць спеціальної техніки.

А ще на балансі ворога на 213 літаків, 179 гелікоптерів, 591 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 129 крилатих ракет і 13 суден менше.

Відзначимо, що у ворога ще багато як техніки, так і військових. Але слід пам'ятати кожен знищений окупант і виведена з ладу бойова машина наближає нас до перемоги.

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