ЗСУ знищили 2 безпілотники "Мерлін", – Гуменюк пояснила, як ворог їх використовував

На Півдні Сили оборони за 18 серпня знищили чимало окупантів та російської зброї. Зокрема воїни ліквідували 2 екпериментальних БпЛА "Мерлін".

Речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк розповіла 24 Каналу, навіщо противник використовує ці безпілотники. Також вона зазначила, що ситуація на Півдні залишається складною.

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Окупанти посилили аеророзвідку

Попри дуже глибоку та емоційну контрбатарейну роботу Сил оборони, ворог все одно намагається підтягувати резерви й тримати в напружені правобережжя Херсонщини.

Наталія Гуменюк розповіла про поточну ситуацію на півдні: дивіться відео

Іноді росіяни атакують Очаківщину. На цьому напрямку противник почав використовувати ударні БпЛА, а також посилив аеророзвідку.

Зокрема 2 ворожих оперативно-тактичного рівня безпілотники "Мерлін" були знищені вчора (18 серпня – 24 Канал). Один над Миколаївщиною, один над Херсонщиною,

– сказала Наталія Гуменюк.

Завдяки БпЛА "Мерлін" окупанти відстежують ситуацію й намагаються зібрати оперативні дані.

Характеристика БпЛА "Мерлін" Мерлін-ВР — це російський експериментальний безпілотник, який призначений для ведення розвідки місцевості в автоматичному і напівавтоматичному режимах.



"Гібридна" силова установка дозволяє брати на борт до 6,5 кг корисного навантаження, мати тривалість польоту до 10 годин та літати майже безшумно на висоті до 5 км.

Загалом, за даними Генштабу, українські сили ліквідували 4272 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Ситуація на Півдні: коротко