ЗСУ знищили склади боєприпасів окупантів на Півдні: ліквідовані майже 50 росіян і 14 їхніх машин

Воїни Збройних Сил України знищили два склади боєприпасів окупантів на Півдні. Також там вдалося ліквідувати майже пів сотні російських військових і 14 одиниць їхньої військової техніки.

У відповідь вороги на Херсонщині цілу добу намагалися покращити тактичне положення. Про це повідомили в оперативному зведенні командування "Південь" за 27 квітня.

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Де саме були атаковані точки росіян

Ворожі склади боєприпасів знищили подвійним влучанням. Ці розташування російської армії були районі Молодецького та Великої Олександрівки.

Окупанти цілий день намагалися просунутися в бік Миколаєва. Саме це було потрібно для покращення становища, проте план росіян провалився.

Загалом Росія на Півдні 27 квітня втратила 49 військових. Серед 14 одиниць техніки були:

6 броньованих військових машин;

три військових автомобілі;

три одиниці ракетно-артилерійського та протиповітряного озброєння;

також ЗСУ успішно нищили навіть техніку тилу.

Окрім цього, наші захисники змогли вполювати російський безпілотник, який вів розвідку. Це був провідний "Орлан-10".

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Яка була ситуація на Сході

27 квітня ворог продовжив активний наступ у східних областях України. Особливо "гаряче" в цей день було, як і раніше, в зоні Операції об'єднаних сил.

Впродовж доби російські окупанти загалом здійснили 6 атак на Донецькому та Луганському напрямках. Проте наші захисники впоралися з усіма спробами ворога просунутися.

Там ЗСУ за добу ліквідували:

5 танків;

артилерійську систему;

бойову броньовану машину;

автомобіль;

зенітну установку;

Три "Орлан-10";

21 одиницю броньованої техніки.

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