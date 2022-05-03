На Півдні ЗСУ знищили ворожий пункт управління військом і склади з боєприпасами

Російська армія не покидає намірів встановити повний контроль над населеними пунктами Півдня України. Ворог продовжує атакувати Миколаївську та Херсонську області.

На Півдні ЗСУ продовжують нищити ворога

Втім, Сили оборони Півдня України дають гідну відсіч окупантам. Так, українські ракетно-артилерійські підрозділи сьогодні, 3 травня, виконали понад 40 вогневих завдань. Зокрема, туди ввійшли й операції на Миколаївському та Херсонському напрямках.

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Уздовж адмінкордону цих областей було знищено:

пункт управління ворожим військом;

3 склади з боєприпасами;

1 склад із пально-мастильними матеріалами;

декілька пунктів зосередження живої сили та техніки ворога.

Зазначається, що про загальні втрати повідомлять згодом, оскільки вони ще уточнюються.

Успіхи ЗСУ за добу

За попередню добу підрозділи протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ ЗСУ збили 7 безпілотників "Орлан-10" та один "Форпост" окупантів.

На території Донецької та Луганської областей минулої доби наші військові відбили 12 атак російської армії, а також знищили 6 танків, 5 артилерійських систем, 22 одиниці бойової броньованої техніки та 8 одиниць автомобільної техніки противника.

Ситуація на фронті на усіх напрямках:

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив. Захисники не бачать ознак формування наступальних угруповань.

На Слобожанському напрямку росіяни продовжують обстрілювати місто Харків та прилеглі населені пункти.

На Південнобузькому напрямку ворог активних бойових дій не проводив. Водночас продовжував обстріли підрозділів наших військ уздовж лінії зіткнення.

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