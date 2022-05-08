На північ Криму Росія стягує зенітно-ракетні сили, – "Схеми"
На північ окупованого Криму росіяни стягнули зенітно-ракетні сили. Супутник зафіксував концентрацію військової техніки в селі поблизу Херсонщини.
Окупанти стягнули свої сили на дві ділянки населеного пункту Філатівка. Журналісти порівняли дані супутника щодо відповідної місцевості за 27 квітня і 6 травня. Раніше техніки було значно менше.
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Яку саме техніку зафіксував супутник
На відповідній території, крім казарм, розташували склад паливно-мастильних матеріалів, зазначили журналісти.
На знімках супутника помітили приблизно 200 бойових броньованих машин та вантажних і командних автомобілів; великогабаритну техніку, яка саме й може бути зенітними і ракетними пересувними комплексами.
Згідно зі знімками супутника, мовитись може про один із трьох видів зенітно-ракетних комплексів:
- ракетну систему залпового вогню "Смерч";
- протиповітряний комплекс С-300;
- оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер".
Техніку відповідного типу загарбники можуть використати для обстрілу позицій українських захисників.
У квітні техніки на місцевості було набагато менше / Фото "Схем"
Зауважте, що в селі Філатівка російські окупанти розташували казарми своїх прикордонників ще у 2018 році.
Стягування техніки окупантами: останні новини
- 1 травня у Генеральному штабі повідомили, що російські загарбники намагаються перенаправляти залізницею військову техніку у прикордонні з Україною райони. Ворог почав перекидати озброєння, яке зняв зі зберігання у Західному, Центральному та Східному військових округах й північному флоті.
- Більшає техніки росіян і на території окупованої Борівської громади на Харківщині.
- Водночас на вокзалі у Гомельській області помітили завантаження білоруської техніки на поїзди. Активісти навіть зібрали повний перелік техніки, яку було завантажено. Зокрема, мовиться про 20 БМП-2; 12 одиниць танків Т-72Б та 6 одиниць 122-міліметровиї гаубиць "Гвоздика".
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