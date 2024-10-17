Північна Корея вже готує контингент для війни проти України, – Зеленський

Північна Корея вже зараз готує підрозділи, які залучатиме до війни проти України. Може йтися про 10 тисяч солдатів.

КНДР готує контингент із різних родів військ. Про це розповів президент Зеленський у четвер, 17 жовтня, після засіданні Євроради, передає 24 Канал.

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КНДР воює проти України

"Ми знаємо, що зараз вже Північна Корея готує контингент, щоб воювати проти України. Це дуже нагальна річ", – сказав Володимир Зеленський.

Він також зауважив, що на окупованих територіях України вже є північнокорейські офіцери. Вони проходять навчання разом із російськими військами.

Це вже офіційне підтвердження того, що друга країна повноцінно втягується у війну,

– сказав Зеленський.

Він додав, що обговорював це питання зі США та іншими західними партнерами, та пояснив, що таким чином Росія сподівається на підсилення, адже не встигає проводити мобілізацію.