Суттєвий плюс для наступу, – льотчик про Мі-24, які Україні передасть Північна Македонія

З'явилася інформація, що Північна Македонія планує передати в Україні літаки Мі-24. Ці бойові машини зможуть вдало підсилити українську авіацію.

Про це 24 Каналу повідомив полковник ЗСУ в запасі, військовий експерт і льотчик інструктор Роман Світан. Він має досвід польотів на літаках такого типу і розповів про їхні можливості, які Україна зможе використати під час свого наступу.

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Відомо, що Північна Македонія передасть ескадрилью цих літаків – 12 одиниць. За словами пілота, це непогана кількість, така ескадрилья може підтримати наступальні дії кількох механізованих бригад. Тобто ескадрильї вистачить, аби виконувати на одному напрямку наступальні дії стратегічного рівня.

Можливості Мі-24

Світан назвав Мі-24 дуже гарним ударно-десантним літаком. Він може перевозити до 10 осіб десанту. Має гарні кулемети, систему прицілу. Один його блок несе понад 10 ракет – так званих некерованих реактивних снарядів.

Може засипати цими ракетами і живу силу, і техніку противника. Ця машина швидкісна – близько 250 – 300 кілометрів за годину,

– додав експерт.

Світан також наголосив на надійності літака Мі-24, адже ця машина брала участь у багатьох війнах.

"Тому такого народу постачання – це великий плюс для підсилення українських наступальних можливостей", – наголосив військовий.

Світан пояснив на, що здатний літак Мі-24: дивитись відео

Україна отримує авіацію від союзників

Зауважимо, що напередодні Словаччина передала Збройним Силам України перші чотири радянські винищувачі МіГ-29. Додамо, що решту дев'ять повітряних суден мають відправити найближчими тижнями.

Також ще 4 МіГ-29 нам передасть Польща. Загалом дві держави пообіцяли забезпечити Україну 33 цими літаками радянського зразка.

Передача F-16 залежить від рішення США, адже саме американці виробляли ці літаки. Щоб партнери почали передавати Україні ці літаки, потрібна згода Вашингтона. Президент США Джо Байден сказав, що Америка поки не планує постачати Україні винищувачі. Однак він не коментував тему реекспорту літаків.

Україні необхідні західні винищувачі F-16. Їхні можливості набагато перевершують можливості літаків типу МіГ чи Су, саме F-16 зможуть безпрецедентно допомогти Україні в контрнаступі та звільненні території.