"Північним потоком-2" Німеччина передала пістолет у руки Путіна, – прем'єр Польщі
Джерело:24 канал
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький розкритикував Німеччину за підтримку сертифікації російського "Північного потоку-2". Глава польського уряду назвав газопровід "геополітичною зброєю".
За словами Матеуша Моравецького, неможливо підтримувати одночасно Україну та сертифікувати "Північний потік-2". Про це прем'єр-міністр Польщі заявив під час спільного брифінгу з главою уряду України Денисом Шмигалем.
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Газопровід є зброєю Кремля
Матеуш Моравецький заявив, що Німеччина своїми діями тільки підсилює очільника Кремля Володимира Путіна. Тому прем'єр Польщі назвав їх небезпечними.
Не можна однією рукою висловлювати солідарність з Україною, а іншою рукою підписувати сертифікаційні документи "Північного потоку – 2". Це вам не личить. Це дуже небезпечний інструмент у руках Росії. Німеччина таким чином передає пістолет у руки Путіна,
– заявив Моравецький.
Також прем'єр-міністр Польщі наголосив на підтримці України та її територіальної цілісності. Моравецький підкреслив, що Крим та Донбас – це Україна і ніяка окупація цього не змінить.
Крім того, прем'єр-міністр Польщі заявив про те, що його країна продовжить підтримувати Україну, зокрема в оборонній та енергетичній сферах
Моравецький розкритикував Німеччину за "Північний потік-2": дивіться відео
Візит Моравецького до України: головне
- Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув з офіційним візитом до України 1 лютого.
- Окрім Моравецького, до України летить прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. За інформацією ЗМІ, глави урядів планують обговорити деталі створення нового альянсу, який анонсували напередодні у Лондоні.
- Перед своїм візитом Моравецький заявив, що Польща готова передати Україні переносні зенітно-ракетні комплекти Grom власного виробництва.