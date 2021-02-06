"Північний потік-2" може зупинити сама Німеччина, – ЗМІ

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає "Північний потік-2" комерційним проєктом, в який політики не повинні втручатися. У 2021 році вона, ймовірно, покине свій пост, а новий консервативний уряд може визнати будівництво трубопроводу безглуздим.
Джерело:Bloomberg
Наразі Меркель, як пише видання, має вплив і на Сполучені Штати, які категорично проти проєкту, і на Росію. Однак невдовзі ситуація може змінитися.
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Як Німеччина може зупинити "Північний потік-2"
Канцлерка знає, що в якийсь момент новий консервативно-зелений уряд може оголосити очевидне: цей трубопровід ніколи не повинен був будуватися і ніколи не буде містити нічого, крім повітря,
– пише видання.
Третина лівоцентристських партій Німеччини виступають з позицією зупинки будівництва "Північного потоку-2". Серед християнських демократів також є люди з такими ж поглядами.
Видання додає, що Меркель розуміє, що "Північний потік-2" триватиме лише до федеральних виборів у вересні 2021 року.Зверніть увагу! Раніше стало відомо, що німецький уряд розглядає можливість створення механізму припинення роботи газопроводу. Це стане можливим у випадку погроз Росії скоротити поставки газу через Україну.
Будівництво "Північного потоку-2": основне
- Росія будує трубопровід, аби транспортувати природний газ в обхід України.
- У грудні 2019 року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для газопроводу на великій глибині, будівництво зупинили.
- Однак у грудні 2020 року його знову відновили.
- Сенат США 1 січня 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".
- Європарламент 21 січня засудив арешт опозиціонера Олексія Навального та закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2".