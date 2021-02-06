"Північний потік-2" може зупинити сама Німеччина, – ЗМІ

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вважає "Північний потік-2" комерційним проєктом, в який політики не повинні втручатися. У 2021 році вона, ймовірно, покине свій пост, а новий консервативний уряд може визнати будівництво трубопроводу безглуздим.

Наразі Меркель, як пише видання, має вплив і на Сполучені Штати, які категорично проти проєкту, і на Росію. Однак невдовзі ситуація може змінитися.

Читайте також Франція вперше закликала зупинити будівництво "Північного потоку-2": Німеччина проти

Як Німеччина може зупинити "Північний потік-2"

Канцлерка знає, що в якийсь момент новий консервативно-зелений уряд може оголосити очевидне: цей трубопровід ніколи не повинен був будуватися і ніколи не буде містити нічого, крім повітря,

– пише видання.

Третина лівоцентристських партій Німеччини виступають з позицією зупинки будівництва "Північного потоку-2". Серед християнських демократів також є люди з такими ж поглядами.

Видання додає, що Меркель розуміє, що "Північний потік-2" триватиме лише до федеральних виборів у вересні 2021 року.

Росія будує трубопровід, аби транспортувати природний газ в обхід України.

У грудні 2019 року Конгрес США ввів санкції, спрямовані на послуги з прокладання труб для газопроводу на великій глибині, будівництво зупинили.

Однак у грудні 2020 року його знову відновили.

Сенат США 1 січня 2021 року подолав вето Дональда Трампа на проєкт оборонного бюджету на 2021 рік. Він передбачає положення про посилення санкцій проти російських трубопровідних проєктів "Північний потік-2" і "Турецький потік".

Європарламент 21 січня засудив арешт опозиціонера Олексія Навального та закликав зупинити будівництво "Північного потоку-2".