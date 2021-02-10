"Північний потік-2" потрібно зупинити: депутати Європарламенту виступили з заявою

Депутати Європарламенту закликали зупинити будівництво "Північного потоку-2". Крім того, виступили за введення нових санкцій проти Росії.
Джерело:Euractiv
Цю заяву підтримали парламентарі з Європейської народної партії.
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Про що мовиться в заяві
Депутати заявили, що терміново потрібні нові санкції проти Росії. Зокрема, через ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.
"Північний потік-2" повинен бути на чолі списку у відповідь на нещодавні репресії Кремля проти опозиції і демократії. Ми закликаємо Німеччину відмовитися від проєкту,
– наголосили парламентарі.
У Європарламенті додали, що газопровід підриває економічні та екологічні інтереси Європи, а також безпеку і політичну цілісність.
"Наші країни, зокрема такі, як США, тривалий час не хотіли віддавати енергетичну безпеку Європи в руки Кремля. У січні переважна більшість у Європарламенті закликала ЄС негайно зупинити "Північний потік-2", – підсумували депутати.
Хто підтримав заклики
- Томас Тобе – Швеція,
- Сандра Калнієте – Латвія,
- Андрюс Кубілюс – Литва,
- Сірпа Пієтіляйнен – Фінляндія,
- Рихо Террас – Естонія,
- Пернілла Вайс – Данія.
"Північний потік-2": останні новини
- На початку лютого трубоукладальник "Фортуна" продовжив роботи у Данії. Дві гілки газопроводу хочуть збудувати до квітня.
- Перед тим Німеччина запропонувала ввести мораторій на "Північний потік-2", щоб США та ЄС почали переговори з Росією.
- У Держдепі США наголосили, що газопровід підриває трансатлантичну безпеку.