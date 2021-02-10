"Північний потік-2" потрібно зупинити: депутати Європарламенту виступили з заявою

10 лютого 2021 , 10:46
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Депутати Європарламенту закликали зупинити будівництво "Північного потоку-2". Крім того, виступили за введення нових санкцій проти Росії.

Джерело:

Euractiv

Цю заяву підтримали парламентарі з Європейської народної партії.

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Про що мовиться в заяві

Депутати заявили, що терміново потрібні нові санкції проти Росії. Зокрема, через ув'язнення російського опозиціонера Олексія Навального.

"Північний потік-2" повинен бути на чолі списку у відповідь на нещодавні репресії Кремля проти опозиції і демократії. Ми закликаємо Німеччину відмовитися від проєкту,
– наголосили парламентарі.

У Європарламенті додали, що газопровід підриває економічні та екологічні інтереси Європи, а також безпеку і політичну цілісність.

"Наші країни, зокрема такі, як США, тривалий час не хотіли віддавати енергетичну безпеку Європи в руки Кремля. У січні переважна більшість у Європарламенті закликала ЄС негайно зупинити "Північний потік-2", – підсумували депутати.

Хто підтримав заклики

  • Томас Тобе – Швеція,
  • Сандра Калнієте – Латвія,
  • Андрюс Кубілюс – Литва,
  • Сірпа Пієтіляйнен – Фінляндія,
  • Рихо Террас – Естонія,
  • Пернілла Вайс – Данія.

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