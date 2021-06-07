Розкол Європи: як "Північний потік-2" вказав на світову кризу демократії

Адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відмовитися від санкцій проти компанії-оператора "Північного потоку 2" – Nord Stream 2 AG і її директора Маттіаса Варніга.

Будівництво суперечливого газопроводу, який транспортуватиме газ з Росії по дну Балтійського моря до Німеччини, в основному завершено. У водах Німеччини залишилося спорудити 13,9 км однієї лінії та 16,8 км іншої лінії.

Важливо Росія хоче добудувати "Північний потік-2" до кінця 2021 року

Чому адміністрація Байдена скасувала санкції

Директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця каже, що відмова адміністрації Байдена від санкцій проти "Північного потоку-2" показує його зовнішньополітичну стратегію, яку Байден буде вести протягом усієї президентської каденції. "Питання не в комерційному проєкті "Північний потік-2", а в глобальній геополітиці. Байден чітко розуміє значення цього геополітичного проєкту Росії в глобальній стратегії США. Він про це й сам неодноразово заявляв, коли ще не був президентом США", – пояснює він.

Вістря цієї стратегії спрямована перш за все на те, щоб зупинити зростання глобального впливу Китаю. У цій ситуації він буде як і Барак Обама всіляко уникати будь-яких суперечностей із Росією. Всі розуміють, що це не питання Німеччини, а перш за все Росії, яка була ініціатором та вкладала мільярди доларів у цей проєкт,

– каже експерт.

"Північний потік-2" у геополітичній стратегії Російської Федерації займає важливу роль. Сучасна ідеологія РФ, каже експерт, базується на так званій концепції "неоєвразійства", яка передбачає "відновлення контролю над всією Європою і перетворення Росії на світову державу".

Про це Путін заявляв на різних форумах, зустрічах і у посланні президента перед Держдумою. Згідно з цією концепцією Росія має розколоти Європу, побудувавши геополітичну вісь Берлін – Москва і Париж. Сьогодні ми бачимо, що Путін дуже активно її вибудовує та достатньо успішно. Він підв’язує Німеччину, як лідера Євросоюзу і як впливового члена НАТО під російські інтереси цим "Північним потоком-2",

– розповів Перепелиця.

Григорій Перепелиця / Фото – фейсбук Григорія Перепелиці

Директор Інституту зовнішньої політики зазначає, що це перш за все вдарить по солідарності Європи та дезінтегрує ЄС. Крім того, витіснить американців з європейського контингенту. За словами експерта, Джо Байден не може протистояти двом потугам – Китаю та Росії одночасно. Тому він вибрав основного суперника для Америки – Китай. Григорій Перепелиця зазначає, що "Байдену треба заручитися підтримкою Росії".

"Політика Байдена відносно Росії буде, на жаль, для нас політикою суцільних поступок. Можливо, очільник США здасть ще більше Росії ніж сам Трамп. Тому перед зустріччю Байден намагається задобрити Путіна "Північним потоком-2" і зняттям питання про надання Україні ПДЧ на червневому саміті НАТО", – нагадав Перепелиця.

Ми не знаємо ще, на які поступки він піде далі. На жаль, це для нас велике розчарування, бо ми були в ейфорії, що переміг Байден. Перші симптоми: повернення американських есмінців з Чорноморських проток, а тепер відмова від санкцій на "Північний потік-2" і далі він буде поступатися Росії, намагаючись задобрити її та домовитися у цьому глобальному контексті,

– розповів Перепелиця.

За словами експерта, Байдену важливі відносини з Німеччиною. Тому президент США "буде сповідувати неоліберальну теорію, яка відкидає будь-яку конфронтацію з геополітичними потугами й ставить ставку на співробітництво, діалог, поступки та компроміси".

Але це призведе до подальшого послаблення впливу США і до посилення Росії. І не лише відносно до України. Це буде фактично великим послабленням всієї Європи,

– наголосив директор Інституту зовнішньої політики.

Григорій Перепелиця зазначає, що рішення адміністрації Байдена призведе "до розколу в Конгресі і до певної міри Уряду США".

У цьому контексті ми маємо переглянути візит Клімкіна в Україну. Попри запевнення, тепер зрозуміло, що його основною місією було з’ясування, де можна поступитися Україною в переговорах з Путіним. Тобто, так чи інакше нас будуть розігрувати на цьому глобальному рівні,

– додав експерт.

Загроза для України

В інтерв’ю німецькій газеті Frankfurter Allgemeine Zeitung Президент України Володимир Зеленський заявив, що трубопровід "Північний потік-2", який даватиме Росії можливість постачати газ у Європу, відмовившись від української газотранспортної системи, "нічим не відрізняється від анексії Криму". Глава держави заявив, якщо "Північний потік-2" добудують, то це буде загрозою для енергетичної безпеки України і Європи.

Володимир Зеленський вважає, що наявність альтернативного газопроводу в обхід України дозволить Росії вдаватися до сміливіших дій щодо України.

Щоб торгуватися щодо Донбасу, щоб "вибити" для сепаратистів амністію, щоб залишити за Росією контроль за результатами місцевих виборів тощо, треба підіймати ставки. "Північний потік–2" на сьогодні – це козирна ставка. Реально у них на руках флеш-рояль, який ще й частково підтримує Європа. Якщо вони добудують "Північний потік–2" – це загроза для енергетичної безпеки України і Європи. Росія точно нас відключить,

– вважає гарант.

Перепелиця зазначає, що це "реальна воєнна загроза для України, бо Росія вибудовує воєнну інфраструктуру для ймовірного широкомасштабного наступу в районі Воронежа і Брянська".

Тобто, з Півночі. До цього часу їм заважав цей газопровід. А тепер він не буде заважати, бо вони відразу відмовляться від постачання газу. Є угода чи її немає, але вони відмовляться і я поділяю думку із Президентом України,

– додав експерт.

Радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Юрія Вітренка Світлана Заліщук каже, що санкційна політика в США не була такою підтримуваною з самого початку. Ця ідея з’явилася спочатку в колі небагатьох республіканців, які традиційно були антиросійськими. Потім поступово демократи почали долучатися до того, щоб ця санкційна політика стала частиною американського законодавства. Поступово ідеї про санкції здобували популярності в Конгресі й зрештою переросли в законопроєкт, який був ухвалений двічі.

"Тут треба відзначити роль України, яка брала дуже активну роль, – працював "Нафтогаз України", парламент, Міністерство закордонних справ, Офіс Президента. До того ж без різниці влада чи опозиція. Щоб боротися з "Північним потоком-2" долучалися депутати з різних політичних партій. Україна співпрацювала з нашими східноєвропейськими партнерами, з країнами Балтії та з Польщею для того, щоб нарощувати це незадоволення на міжнародному рівні та показувати американцям, що це потрібно не лише Україні, а це стосується всієї Східної Європи", – пояснила вона.

І це питання не економічне й не енергетичне, а перш за все безпекове. Саме цей аргумент виявився чи не найпотужнішим у переконанні наших американських партнерів в ухваленні цих санкцій,

– розповіла Заліщук.

Світлана Заліщук / Фото – фейсбук Світлани Заліщук

Експертка зазначає, що багато республіканців та демократів обурені таким рішенням адміністрації Байдена. І питання безпеки залишається ключовим у їхній комунікації.

Так, головний республіканець Комітету в закордонних справах Палати представників Майкл Маккол і 20 його однопартійців закликали уряд США скасувати обмеження на санкції проти компанії-оператора "Північного потоку-2". В офіційному листі-зверненні членів Конгресу США до глави Держдепартаменту йдеться, що твердження Держдепу, що введення таких санкцій “негативно вплинуло б на відносини США з Німеччиною, ЄС та іншими європейськими союзниками й партнерами” повністю не відповідає позиції країн Центральної та Східної Європи, зокрема й України, які мають найбільші проблеми з безпекою та економікою.

Я хотіла б підкреслити, що санкції не були тією ідею, в яку всі вірили. З початку здавалося, що це на межі неможливого,

– додала Заліщук.

Ці законопроєкти щодо санкцій проти "Північного потоку-2", каже експертка, є обов’язковими для використання. Сам механізм "скасування санкцій" застосовується у США у надзвичайно рідкісних випадках, – за умови національних інтересів безпеки.

Важко було передбачити, що нова адміністрація скористається цим механізмом. Розглядались різні варіанти, яким чином будуть застосовуватися ці законодавчі санкції. Вони були ухвалені Конгресом, як закон, а адміністрація повинна була, як виконавча влада, застосувати їх. Тому в них була можливість частково зняти ці санкції,

– додала Заліщук.

Зі звіту Державного департаменту США, наданого Конгресу 19 травня, випливало, що дію санкцій проти "Північного потоку-2" і Варніга було призупинено відразу після їх запровадження у зв'язку з "національними інтересами" США. У документі, зазначається, що для американської адміністрації значним пріоритетом є єдність з ЄС та, зокрема, з Німеччиною для боротьби на інших глобальних ділянках. Йдеться, зокрема, про Китай. "І для того, щоб Америка мала такого потужного партнера як Німеччина, США пішли на такий крок. Тобто, співпраця їм видається зараз важливішою ніж сварки та постійні дискусії", – додала вона.

Зрозуміло, що тут залучені й бізнесові інтереси, адже багато компаній брали в цьому участь, тому бізнесове лобі тут також активно працювало. Але треба сказати, що Україна зі свого боку висловила, що вважає це програшем американської дипломатії, якщо "Північний потік-2" запрацює,

– каже Світлана Заліщук.

Які сценарії для України?

Співпраця з однодумцями

Світлана Заліщук каже, що "крапку в цьому бою ставити поки що зарано". Адже на сьогодні є обурення такого рішення адміністрації Байдена з боку як республіканців, так і з боку демократів. На сьогодні Україна, каже Радниця голови правління НАК "Нафтогаз України", має кілька сценаріїв своїх дій. Один із них полягає в тому, що працюючи з людьми, які підтримували санкції проти "Північного потоку-2", можна їх повернути.

Його ймовірність – невисока, не варто завищувати ці очікування, варто реалістично оцінювати свої можливості. Але він зберігається певним чином, тому треба продовжувати працювати в цьому напрямку. І тут робота йде: Президент України та Міністр закордонних справ ведуть активний діалог з американськими партнерами,

– каже Світлана Заліщук.

"Зі свого боку ми також активно працюємо, наприклад, вчора в нас була координаційна зустріч з депутатами, з транзитером газу, з Міністром закордонних справ і з "Нафтогазом". Ми координували наші дії, зусилля, озвучували наші сценарії, які зараз застосовуються", – додала вона.

Сертифікація труби

Заліщук зазначає, що зараз триває "гра на випередження" і люди, які підтримали санкції, борються з кораблями, які вже в Балтійському морі прокладають трубу. Другий сценарій, над яким працює Україна, полягає у тому, якщо трубу все ж покладуть і "Північний потік-2" буде добудовано, то він має пройти етап сертифікації роботи.

Американські санкції, які вже були ухвалені, передбачають, що вони повинні бути накладені на компанії, які мають сертифікувати роботу цього трубопроводу. Якщо труба буде добудована, то треба створити всі умови для перешкоди для її сертифікації. Також важлива співпраця з нашими європейськими партнерами, яким труба становить загрозу,

– додала Заліщук.

Вибори у Німеччині

Також до змін готується Німеччина: 26 вересня 2021 року відбудуться вибори до Бундестагу. Один з очільників німецьких "Зелених" Роберт Габек під час візиту до Києва 27 травня у розмові з DW заявив, що запуск газопроводу "Північний потік - 2" між Росією та Німеччиною суперечитиме вимогам Третього енергетичного пакета ЄС та має припинитися.

У своїй програмі вони чітко вказали, якщо стануть владою, то зупинять роботу "Північного потоку-2". Тобто, накладуть мораторій. Це їхня позиція, яку вони будуть використовувати для створення коаліції,

– додала Світлана Заліщук.