Після успішних контратак ЗСУ досягли значних успіхів на північний захід від Бахмута, – ISW

На Бахмутському напрямку продовжуються пекельні бої. Напередодні українські воїни просунулися на глибину до 2 кілометрів.

Аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що українські війська здобули успіхи на північний захід від Бахмута під час локальних контратак.

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Сили оборони досягли значних успіхів

В ISW зазначають, що на геолокаційних кадрах, опублікованих 12 травня, видно, як російські загарбники втікають від вогню української артилерії на південному березі Берхівського водосховища. Це приблизно за 4 кілометри на північний захід від Бахмута.

Цей кадр візуально підтверджує твердження ряду російських мілблогерів про те, що українські війська досягли успіхів на північний захід від Бахмута в районі між Богданівкою та Берхівкою,

– кажуть аналітики.

Також додають, що один російський мілблогер стверджував, що підрозділи 200-ї окремої мотострілецької бригади (14-й армійський корпус, Північний флот) втратили свої позиції в районі між Григорівкою та Дубово-Василівкою. Це приблизно 6 кілометрів на північний захід від Бахмута.

Окрім того, декілька російських джерел скаржилися, що українські війська можуть намагатися оточити групу Вагнера в Бахмуті. Пригожин підкреслив, що українські сили наближаються до Берхівки, і стверджував, що наша зараз утримує позиції нібито в межах 500 метрів від північно-західної межі міста-фортеці.

Цікаво, що так звані російські військові блогери продовжують "тривожно" реагувати на українські контратаки. Багато мілблогерів навіть стверджували, що українська активність навколо Бахмута буцімто знаменує собою "початок очікуваного весняного контрнаступу".

Загальна реакція російського інформаційного простору, схоже, зосереджена на ідеї уникнення поширення паніки,

– підсумували в ISW.

Коротко про ситуацію на Бахмутському напрямку