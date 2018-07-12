"Північний потік-2" дозволяє Росії приставити ножа до горла Європи, – The Guardian

Не лише Трамп критикує Німеччину за енергетичні угоди з РФ, зокрема, щодо будівництва "Північного потоку-2". Думку американського президента про те, що в результаті Європа стане особливо залежна від російського газу, поділяють багато західних політиків, дослідницькі центри і фахівці з енергетики, в тому числі і з ФРН.

Про це пише The Guardian, нагадуючи, що 11 липня на саміті НАТО у Брюсселі глава Білого дому атакував канцлера Ангелу Меркель звинуваченнями у "цілковитій залежності Німеччини від Росії" в енергетичному плані.

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Найбільше через будівництво обурюється Україна, оскільки вона може втратити мільярди доларів, якщо Росія зможе здійснювати транзит свого газу в Європу через Балтійське море, в обхід трубопроводу, що проходить через територію України, пояснює автор статті Патрік Вінтур.

Цього тижня Петро Порошенко назвав "Північний потік-2" "політичним проектом, який немає сенсу з економічної точки зору". Натомість Ангела Меркель наполягає, що це "розумний економічний проект без будь-яких політичних наслідків". Багато хто вбачає в її небажанні зрозуміти геополітичний сенс того, що Європа стане дуже залежною від російської енергетики, йдеться у публікації.

Тим часом, окрім України, побоювання у зв'язку з прокладанням другого газопроводу по дну Балтійського моря висловили Швеція, Данія і Фінляндія. Данський парламент наділив свій уряд правом вето щодо будівництва газопроводу з причин безпеки або впливу на навколишнє середовище, і – окремо – Європейська комісія заявила, що проект буде загрожувати її планам щодо створення енергетичного союзу і розширення поставок. Великобританія теж висловила свої заперечення, але зробила це не так "голосно", зауважує видання.

Одна з цікавих особливостей розбіжностей полягає в тому, що ставлення до трубопроводу розцінюється як лакмусовий папірець ставлення держав до Росії. Трамп, який проявляє "симпатію" до Путіна, чи не вперше стає винятком, що підтверджує правило. Виступаючи проти трубопроводу, можливо, у зв'язку з низкою причин у сфері безпеки і торгівлі США, він стає противником найбільшого геоекономічного проекту глави Кремля. Однак, можливо, що мета Трампа – не Москва, а Берлін, і російський президент став всього лише жертвою масштабнішого змагання між двома великими західними економіками,

– припускає Вінтур.

Але "найбільше побоювання полягає в тому, що трубопровід дозволяє Росії приставити ніж до горла Європи". Вона не боялася скорочувати поставки, коли виникли суперечки через ціни з Україною, акцентує увагу журналіст. Водночас прихильники "Північного потоку" розцінюють протести США проти проекту виключно через призму корисливих комерційних інтересів Америки. Обурення Трампа розглядається просто як спроба стимулювати продажі американського скрапленого газу.

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Питання полягає в тому, чи реалізує Конгрес свою погрозу накласти санкції на європейські компанії, залучені в будівництво цього газопроводу, адже Міністерство фінансів США продемонструвало, що володіє надзвичайною економічною владою, щоб примусити компанії ЄС вивести кошти з комерційно прибуткових проектів, продовжує Вінтур.

Таким чином, "незважаючи на всі розмови в Європі щодо встановлення європейського економічного суверенітету, реальність полягає в тому, що США під керівництвом Трампа можуть перетворити ці амбіції на фікцію. Питання полягає в тому, чи входить у корисливі інтереси Америки настільки очевидне застосування цієї влади щодо її союзників та партнерів", робить висновок аналітик.

Додамо, що всі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" видали у Німеччині, Фінляндії та Швеції. А от Польща, Балтійські країни, Україна, Молдова, США та Данія – проти будівництва газопроводу. Адже це збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.