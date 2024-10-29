Війська з КНДР вже на Курщині: найманці почали злагодження на місцевості

Понад 3 тисячі північнокорейських солдатів почали злагодження на Курщині. Навчання військових розпочалося вже на низці російських полігонів.

Підвезення особового складу здебільшого відбувається вночі. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Дивіться також Військові, які втекли з КНДР, хочуть воювати в Україні проти своїх "побратимів", – ЗМІ

Деталі злагодження

Разом із північнокорейськими солдатами на полігон прибули працівники посольства комуністичної країни. Вони виконують функцію перекладачів та спостерігачів за найманцями. Інформацію Центру національного спротиву надали жителі Курщини.

Також відомі місця розташування бойовиків. Та поки що немає даних про те, коли саме солдатів КНДР направлять в зону бойових дій та скільки триватиме злагодження.

28 жовтня на саміті Україна – Північна Європа Володимир Зеленський розповів, що вже 3 тисячі північнокорейських військових воюють на українській території. Посилаючись на українську розвідку, він додав, що невдовзі кількість солдатів КНДР зросте до 12 тисяч.